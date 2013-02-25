12 نفراز زندانيان با مرخصی پايان حبس در تاکستان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول اصانلو ظهر دوشنبه در بازدید از زندان مركزي قزوين با مرخصي پايان حبس 12 نفر از زندانيان حوزه اين شهرستان موافقت كرد و گفت: حبس زدايي و کاهش جمعیت کیفری يكی از مهمترين برنامه های سیستم قضايي است.



اصانلو کاهش جمعیت کیفری زندانها را یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با برخی از مشکلات موجود در زندانها دانست و افزود: از جمله راهکارهای اجرایی و ضروری براي کاهش جمعیت کیفری اعطای آزادی مشروط، عفوهای موردی، اعطای مرخصی های پایان حبس، اخذ رضایت شاکی و همچنین فراهم کردن زمینه های آزادی مددجویان با حضور مسئولان قضایی در زندانهاست.



وي تصریح کرد: حضور قضات در زندانها در واقع نوعی تسهیلات در رسیدگی به پرونده قضایی مددجویان ایجاد می کند که این امر راهکاری اساسی در کاهش تردد خانواده ها به مراجع قضایی را بدنبال دارد.



رئیس دادگستری شهرستان تاکستان یادآورشد: بزهكاري و ارتكاب جرم به عنوان پديده ای ضد ارزش اخلاقی و اجتماعی تلقی و سبب بروز آسيب های اجتماعی در روابط ميان فرد و جامعه می شود.



اين مسؤل قضايي گفت: اقدامات مدیران و مسئولان زندانها از طریق برنامه ریزی های اصلاحی، پیگیری و رفع مشکلات قضایی مددجویان موجب بازدارندگی از تکرار جرم و بزه شده است.



رئیس دادگاه عمومی و انقلاب تاکستان به همراه هیئت قضایی با حضور در جمع مددجويان تصريح كرد: هدف از حضور در زندان، شناسايی موانع و رفع مشكلات قضایي است و امیدواریم با تلاش دست اندركاران اين مرکز بتوانيم نسبت به حل آنها اقدام کنیم.



درابتدای اين ديدار رمضاني رئيس زندان مركزی قزوین در خصوص فعالیتهای اصلاحی و تربیتی و همچنین خدمات ارائه شده در زمینه کاهش جمعیت کیفری گزارشی ارائه کرد.



وی افزود: رسیدگی به پرونده های قضایی مددجویان می تواند مهمترین ابزار در راستای کاهش آسیب و جمعیت کیفری زندانها باشد.



در بازديد رئيس دادگستری، دادستان و هيئت قضايی دادسراهاي عمومی و انقلاب شهرستان تاكستان پرونده قضایی 50 نفر از مددجویان اين حوزه بررسی و تعداد 12 نفر با مرخصی پایان حبس آزاد شدند و 25 نفر نيز به منظور شركت در برنامه های اشتغال زايی، با احراز شرایط رأی باز انتخاب شدند.

