طرح ترافيكي نوروزي از 24 اسفند در مشهد آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، حميد رضا جعفري، ظهر يكشنبه در جلسه شوراي ترافيك استان اظهار كرد: طرح هاي ترافيكي مربوط به چهارشنبه آخر سال، ويژه سال نو، سخنراني مقام معظم رهبري و 13 فروردين ماه است.

رئيس پليس راهور خراسان رضوي با تاكيد بر اينكه هماهنگي با تيم هاي امداد خودرو در ايام نوروز صورت خواهد گرفت، افزود: هماهنگي با شركت هاي بيمه براي پاسخ زائران، پيش بيني تيم هاي سيار خسارت، برپايي كمپ، سرويس دهي منظم اتوبوسراني و تاكسيراني در اطراف حرم بخشي از اقدامات پليس راهور براي ايام نوروز است.

سرهنگ جعفري: زمان ورود مسافر تا 2 فروردين ماه و آغاز طرح ترافيكي دوم نيز از 5 فروردين ماه خواهد بود.

وي در خصوص پاركينگ هاي محدود اطراف حرم بيان كرد: به دليل اينكه اطراف حرم پاركينگ ها محدود است با هماهنگي آستان قدس از زمين اطراف حرم براي پاركينگ استفاده خواهد شد.