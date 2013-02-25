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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۲

سرهنگ جعفري:

طرح ترافيكي نوروزي از 24 اسفند در مشهد آغاز مي شود

طرح ترافيكي نوروزي از 24 اسفند در مشهد آغاز مي شود

مشهد - خبرگزاري مهر: رئيس پليس راهور خراسان رضوي گفت: اين طرح همزمان با 24 اسفندماه آغاز و تا 17 فروردين ادامه مي يابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حميد رضا جعفري، ظهر يكشنبه در جلسه شوراي ترافيك استان اظهار كرد: طرح هاي ترافيكي مربوط به چهارشنبه آخر سال، ويژه سال نو، سخنراني مقام معظم رهبري و 13 فروردين ماه است.

رئيس پليس راهور خراسان رضوي با تاكيد بر اينكه هماهنگي با تيم هاي امداد خودرو در ايام نوروز صورت خواهد گرفت، افزود: هماهنگي با شركت هاي بيمه براي پاسخ زائران، پيش بيني تيم هاي سيار خسارت، برپايي كمپ، سرويس دهي منظم اتوبوسراني و تاكسيراني در اطراف حرم بخشي از اقدامات پليس راهور براي ايام نوروز است.

سرهنگ جعفري: زمان ورود مسافر تا 2 فروردين ماه و آغاز طرح ترافيكي دوم نيز از 5 فروردين ماه خواهد بود.

وي در خصوص پاركينگ هاي محدود اطراف حرم بيان كرد: به دليل اينكه اطراف حرم پاركينگ ها محدود است با هماهنگي آستان قدس از زمين اطراف حرم براي پاركينگ استفاده خواهد شد.  

 

 

کد مطلب 2005925

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