سوگل قلاتیان بازیگر و کارگردان تئاتر درباره تجربه اجرای نمایش "پروانه‌های غمگین من در یک صبح دل‌انگیز بهاری" که این روزها در کافه تریای سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه است به خبرنگار مهر گفت: این نمایش اولین تجربه کارگردانی من در حوزه تئاتر محیطی است که با همکاری سجاد افشاریان شکل گرفته است. علاقمند بودم که در حیطه تئاتر محیطی کاری متفاوت انجام دهم که در آن بتوان تماشاگر را به چالش کشید.

وی ادامه داد: درواقع در اجرای این نمایش تماشاگر از نقش کلیشه‌ای خود بیرون می‌آید و در طول کار به مشارکت گرفته می شود. در اجرای این اثر ما به تماشاگرانی، دقیق و حواس جمع نیاز داریم که هم توسط بازیگران به بازی گرفته می شوند و هم در اجرای کار مشارکت می کنند. پروسه انتخاب و شکل‌گیری متن ماه‌ها به طول انجامید. از آنجا که وسواس زیادی در انتخاب متن دارم با نویسنده های زیادی در این باره صحبت کردم که در نهایت به دلیل سابقه آشنایی ام با سجاد افشاریان تصمیم گرفتیم که با کمک هم متن نمایش را کامل کنیم. در طول ماه ها با افشاریان تبادل نظر داشتم و بر اساس ایده های مطرح شده، وی متن نمایشنامه را می نوشت.

بازیگر "سیب و سلما" گفت: متن این نمایش در پروسه تمرینات ما خلق شد و از ایده ابتدایی توانستیم 24 متن متفاوت را بنویسیم که در طول اجرا در اختیار مخاطبان قرار می گیرد و آنها می توانند یک متن را انتخاب کنند تا برایشان اجرا شود. زمانی که مخاطب وارد کافه تریای تئاتر شهر می شود و دور میزهای کافه می نشیند در یک منو ویژه این 24 کار به وی ارائه می شود و او باید یکی از این نمایش ها را برای دیدن انتخاب کند و به کافه‌دار که خود من هستم سفارش دهد. پس از آن است که برای هر نفر یکی از نمایش هایی که وی انتخاب کرده اجرا می‌شود. ظرفیت حضور تماشاگران برای هر دور اجرا 30 نفر است اما معمولا به دلیل استقبال زیاد مجبوریم بیشتر از این تعداد پذیرای مخاطبان باشیم.

قلاتیان عنوان کرد: حضور تماشاگر به قدری در این اجرا دخیل است که گاهی اوقات می‌تواند مسیر نمایش را به سمت و سویی دیگر ببرد. بنابراین متن ما بسیار مبتنی بر بداهه‌پردازی است. بازیگران نیز در طول اجرا با تجربیات متفاوتی مواجه می شوند و همین امر باعث می شود که بعد از اجرای همه بازیگران دوباره متن های خودشان را تمرین کنند تا برای اجرای روز بعد آماده تر باشند. چون با توجه به واکنش‌های مخاطبان در هر اجرا باید تمهیدات تازه ای را برای اجرای روز بعد اندیشید تا نمایش روز بعد با فکرهای تازه تری روی صحنه برود.

وی عنوان کرد: اجرای این نمایش محیطی تا 25 اسفند ماه ادامه دارد و علاقمندان از ساعت 16 تا 17 می توانند بلیت تهیه کنند. به این ترتیب که از ساعت 16:15 دقیقه ما میزبان تماشاگران هستیم و از هر ساعتی که تماشاگر وارد سالن شود به مدت 45 دقیقه با انتخابی که می کند برایش نمایشی را اجرا می کنیم.

اجرای نمایش محیطی "پروانه های غمگین من در یک صبح دل انگیز بهاری" نوشته سجاد افشاریان و کارگردانی سوگل قلاتیان از یکشنبه 22 بهمن ماه در کافه تریای تالار اصلی مجموعه تئاترشهر آغاز شده است. در این اثر نمایشی شیرین فرخنده نژاده، آرش وزیر نظامی، محمد زیگساری، مهدی فرشیدی سپهر، آنالی شکوری، آرمین بشرویه، شکیب شجره، عنایت خادم بشیر، سجاد تابش، پوریا قاسمی پور، الهام گل جمال، پرستو قربانی، امید سلیمی، سهیل عبدی، سجاد باقری، رعنا قادری، صادق عطار و بنیامین پیروانی به عنوان بازیگر حضور دارند.

سوگل قلاتیان به عنوان بازیگر نیز در نمایش های"دایی وانیا"، "خرس"،" مرغ دریایی"،" به خاطر یک مشت روبل" و... حضور داشته است. فیلم های سینمایی"سیب و سلما" به کارگردانی حمید بهمنی و "خیابان های آرام" به کارگردانی کمال تبریزی ازجمله فیلم های سینمایی است که وی در آنها به ایفای نقش پرداخته است.