  1. هنر
  2. سایر
۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۳۱

/ تازه هاي شعر /

ريشه ها

ريشه ها

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : " شعر " نيز مانند ساير حوزه هاي فرهنگ و هنر ، از ديرباز تاثيرپذير از تحولات اجتماعي ، فرهنگي و سياسي بوده است و اصولا مقوله " شعر اعتراض " محصول همين تاثيرپذيري است كه هم در ادبيات گذشته ما و هم در آثار معاصران ، مصاديق متعددي دارد . ترانه واره " ريشه ها " مي خواهد با يادآوري دستاوردهاي گرانسنگ ارزشي و فرهنگي گذشته در گفتماني ادبي با برگزيده ملت ، ترسيم گر آتيه اي نيكوتر باشد ...


مردم صفاي روزاي آفتابي رو خواستن
مردم - به خدا - آسمون آبي رو خواستن

هر وقت كه " گروه تيشه ها " همهمه كردن 
" ريشه ها " فقط عاشقي رو زمزمه كردن ...

آره ، ريشه ها اين همه سال ، موندن و موندن
زخمي شدن ، اما شعــــر دلتنگي  نخوندن

حق ريشه ها ، موندن و گل دادن و نــــوره
بارونه ، بهاره ، نفــسه ، عطــره ، حضوره 

گاهي باد هرزه گرد اومد ، خودي نشـون داد
اما با طنين صلــــوات سبــــــزه ،  جون داد ...

اينجا ، علم بهــــار روشونه هاي  باغـــه
از شب نمي ترسيم ، توي دستامون چراغه

ما سادگي قـــبله و آئينـــــه رو  ديديـــــم
بيست و هفت بهار ، نجابت پينه رو ديديم

ما غنچه بوديم ، تو بارون خطــــر شكفتيم
حرف دلمونو جـــز به آشــــنا  نگفتيــــــــم

ما غربتمونو توي كـــــرخه ، جا گذاشتيم
سرتاسردشتــولاله كاشتيم ، لاله كاشتيم...  

بال و پرزديم ، تو صحن آزادي نشستيم
با هم به اميد بارون ، از كوير گذشتيم ...

حالا ما و اين آسمون پــر از پـــرنده
تو سينه هر پرنـــده ، يــه قلب  تپنده

حالا ما و ايراني كه ايمــــــان زمينه
يادمون باشه ، پائيز زخمي در كمينه

يادمون باشه ، اينجا يه روز شهرخدا بود
اين كوچه پر از زمزمه  چلچله ها  بود   

دست به دست يكديگه بديم ، آزاده باشيم
پرميوه باشيم ، ساده بمونيم ، ساده باشيم

اين سفارش پير و مراد  مهربونـــــــــه :
راضي  نباشيم  كه سفره اي خالي بمونه


                                         * حميد هنرجو
کد مطلب 200594

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها