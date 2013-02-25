توکل به خدا آثار اقتصادی گرانبهایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، از سلسله نشست های نظریه پردازی نظام اقتصاد اسلامی از دیدگاه قرآن که با سخنان حجت الاسلام سید حسین میر معزی پی گرفته می شود سیزدهمین جلسه با موضوع اخلاق اقتصاد اسلامی پیش از ظهر امروز دوشنبه هفتم اسفندماه در سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.

میر معزی در مقدمه گفت: تفاوت نظام اقتصادی اسلامی با غربی در این است که اخلاق اسلامی بر نظام اقتصادی اسلام حاکم است و اخلاق منفعت طلبی و سود خواه بر نظام اقتصاد غربی حاکم است. یعنی فضایل اخلاقی در نظام اقتصادی اسلام بر سه عرصه اقتصادی مصرف، تولید و توزیع حاکم است که موجب می شود دست نامرئی یعنی اخلاق، نظام اقتصادی را به سمت هدفش درست کنترل کند اما در نظام سود محور غربی دست مرئی یعنی دولت باید بر خلاف آب شنا کند تا به سمت اهداف اقتصادی جامعه دست پیدا کند.

وی افزود: رفتار انسان در 4 بعد رابطه اش با خدا ، رابطه اش با طبیعت و اشیا و رابطه اش با خود و رابطه اش با انسانهای دیگر معنی پیدا می کند. رابطه انسان با خدا اخلاق بندگی است که تأثیر بسزایی در نظام اقتصادی اسلامی دارد.

این محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی ادامه داد: توکل یکی از روابط انسان با خدا و اخلاق بندگی است. که تأثیر زیادی بر اقتصاد دارد. 1-توکل برخدا در مقابل توکل بر غیر خداست یعنی انسان را از هر کسی به غیر از خدا بی نیاز می کند. اگر کسی در همه اعمالش به خدا توکل کرد دیگر غیر خدا ضرررسان و نفع دهنده نیست. اگر چنین شد آثاری دارد برای مثال در سوره یونس آیه 84 تا 86 داریم وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴿۸۴﴾ موسى گفت اى قوم من اگر به خدا ايمان آورده‏ ايد و اگر اهل تسليميد بر او توكل كنيد (۸۵) فَقَالُواْ عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۸۵﴾ پس گفتند بر خدا توكل كرديم پروردگارا ما را براى قوم ستمگر [وسيله] آزمايش قرار مده وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۸۶﴾ و ما را به رحمت‏ خويش از گروه كافران نجات ده (۸۶). بین ایمان و توکل ارتباط مستقیمی وجود دارد. ایمان هرچه قویتر باشد توکل کاملتر می شود. خداوند می فرماید ان الله یحب المتوکلین یعنی خداوند توکل کنندگان را دوست دارد.

میر معزی تصریح کرد: محبوبیت انسان نزد خدا و بهره مندی از بهترین وکیل از آثار دیگر توکل است. اگر کسی به خدا توکل کند خدا او را کفایت می کند یعنی عیبها و نقص هایی که در کارش هم بوده و او خبر نداشته را هم جبران می کند و همه ملائک و فرشته ها و افلاک و آسمان و زمین را برای کمک و یاری رساندن به انسان بسیج می کند. چهارم انسان از سلطه و وسوسه شیطان رها می شود. شیطان فقط در عبادات وسوسه نمی کند بلکه هر کار نیکی که بخواهیم انجام دهیم مانع ما می شود و توکل انسان را از وسوسه های شیطانی رهایی می بخشد.

وی افزود: پنجم بهره‌مندی از نعمتهای برتر الهی است. نعمت های دنیوی در مقابل نعمت های اخروی چیز پیش پا افتاده ای بیشتر نیستند و وقتی به خدا توکل می کنیم خدا نعمتهایش را بر ما تکمیل می کند.

میرمعزی با اشاره به ذکر توکل در روایات هم گفت: در روایات آمده که توکل انسان را قویترین مردم می کند موجب پیروزی و مانع شکست می شود و انسان را بی نیاز می کند؛ سختی ها را آسان می کند و شبهات را برای انسان واضح می کند .

وی با بیان اینکه شبهه ای بر توکل زده اند که توکل انسان را از کار و تلاش دور می کند یاد آور شد: شهید مطهری می گوید اتفاقا توکل با حرکت و کار و تلاش سازگار است یعنی سکون و ایستادن توکل نمی خواهد آدم وقتی حرکت کرد توکل می کند.