نمایشگاه عکس "انسان و طبیعت" در بروجرد دایر شد/ گلایه دانشجویان از شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس دانشجویان دانشکده هنر بروجرد با محوریت "انسان طبیعت نگاه" در نگارخانه استاد بختیاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برای بازدید علاقمندان دایر شده است.

دبیر اجرایی این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: 160 قطعه عکس توسط کارشناسان گرافیک دانشکده هنر بروجرد تهیه شده است که به مدت یک هفته در معرض دید علاقمندان به هنر قرار خواهد گرفت.

محمد قربانعلی اظهار داشت: این نمایشگاه به صورت مشترک بین اداره ارشاد شهرستان و دانشکده هنر بروجرد برگزار شده است و امیدواریم بتواند مورد توجه علاقمندان قرار گیرد و زمینه ای برای برگزاری نمایشگاه های هنری بعدی در سطح شهرستان باشد.

وی همچنین به انتقاد از شهرداری پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه در شهرستان بروجرد بر خلاف دیگر شهرهای کشور نه تنها شهرداری در کارهای فرهنگی که می تواند زمینه رشد و بالندگی جامعه باشد کمکی نکرده بلکه به نوعی در مسیر ایجاد این نمایشگاه سنگ اندازی نیز کرده است.

دبیر اجرایی نمایشگاه افزود: بنا بر تصمیم شورای فرهنگ عمومی شهرستان اطلاع رسانی برای کارهای فرهنگی در سطح شهرستان با هماهنگی شهرداری بلامانع و رایگان است اما متاسفانه روابط عمومی شهرداری بروجرد علاوه بر برخورد بد با متولیان برگزاری نمایشگاه که در اصل دانشجویان هستند اقدام به جمع آوری بنرهای اطلاع رسانی بدون اعلام قبلی کرده اند که این امر منجر به خسارت به دانشجویان این دانشکده شده است.

وی در پایان تصریح کرد: شهرستان بروجرد دارای ظرفیت بالای فرهنگی و هنری است و امیدواریم با تغییر رویکرد برخی مسئولان در آینده نزدیک بتوان از این ظرفیت بیشتر استفاده و استعداد های بیشتری را شکوفا کرد.