درخشش بدمینتون بازان شاهرودی در دو مسابقه کشوری

محمد علی رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح فعالیت های ورزشی اخیر شهرستان شاهرود اظهار داشت: تیم شاهرود در در مسابقات قهرماني بدمينتون نونهالان پسر شرق كشور مقام قهرمانی را از آن خود کرد.

وی افزود: در این مسابقات كه به ميزباني هيئت بدمينتون سبزوار برگزار شد تيم شاهرود با 4 بازيكن نونهال شرکت کرده بود که محمد امين عابدي و محمد امين قهرماني عناوین اول و سوم را كسب كردند.

رحیمیان بیان داشت: این مسابقات چهارم اسفندماه با حضور 32 ورزشكار نونهال از شش شهر مختلف به نمايندگي از چهار استان شرق كشور برگزار شد.

تیم شاهرود در مسابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان کشور سوم شد

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود اظهار داشت: تیم سنگ سالک شاهرود در دور رفت مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان کشور در شیراز مقام سوم را کسب کرد.

رحیمیان افزود: این مسابقات چهارم و پنجم اسفندماه در دو گروه الف وب به صورت متمرکز برگزار شد..

به گفته وی، صفورا زمانلو، پگاه کامرانی، الناز فیض منش، فاطمه سروقدی و مهلا نامجو بازیکنان تیم شاهرود بودند.

شرکت سیمان قهرمان مسابقات بسکتبال کارمندان شاهرود

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود گفت: مسابقات بسکتبال کارمندان شهرستان شاهرود جام فجر شامگاه یکشنبه ششم اسفند با قهرمانی شرکت سیمان شاهرود به پایان رسید.

رحیمیان ادامه داد: در این مسابقات تیم های دانشگاه علوم پزشکی و بانک تجارت شاهرود نیز دوم و سوم شدند.

وی افزود: این مسابقات با حضور هشت تیم به مدت یک هفته در ورزشگاه تختی شاهرود برگزار شد.

اردوی استعدادیابی بدمینتون نونهالان دختر در شاهرود

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود از برگزاری اردوي استعداديابي بدمینتون نونهالان دختر در دوم اسفندماه در این شهرستان خبر داد.

رحیمیان افزود: این اردو با حضور سه بازيكن از خراسان رضوي، چهار بازيكن از خراسان جنوبي، یک بازيكن از مازندران و 10 بازيكن از شاهرود برگزار شد كه نتايج اين تستها به فدراسيون ارسال شده و پس از جمع بندي توسط فدراسيون منتخبين اين اردو اعلام می شود.

پایان مسابقات شطرنج جام فجر شاهرود

وی از پایان مسابقات شطرنج شهرستان گراميداشت سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در خانه شطرنج شاهرود خبر داد و گفت: این مسابقات با حضور 85 نفر در مقطع نونهالان، 70 ورزشکار در مقطع نوجوانان و 50 نفر در مقطع جوانان برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود در خاتمه افزود: به نفرات اول تا سوم این مسابقات جوایزی اهدا شد.