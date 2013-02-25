کشوری فرد مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای حمایت از تلاش‌های این روزهای تیم فوتبال صبای قم برای حضوری قوی در ادامه بازی‌های دوازدهمین دوره رقابت‌‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، محمدرضا كشوري‌فرد سرپرست پیشین باشگاه صبای قم رسما مدیر عامل این باشگاه شد.

رمضان‌بيگي پنجمين مديرعامل صباي قم



بعد از تغییر و تحولات آذر ‌ماه سال جاري که به جدایی محسن رمضان‌بيگي از مسئولیت مدیرعاملی باشگاه صبای قم انجامید و بعد از وی جلسه هيئت مديره باشگاه صبا به منظور انتخاب جايگزين وي تشكيل شد، مجمع باشگاه صبا محمدرضا كشوري‌فرد را به عنوان سرپرست این باشگاه را معرفی کرد و بدين ترتيب بعد از حدود سه ماه كشوري‌فرد رسما مدیرعامل باشگاه صبا معرفی شد.



برای همین منظور هیئت مدیره باشگاه صبای قم پیش از آغاز دیدارهای هفته يازدهم از دور برگشت مسابقات دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تشکیل جلسه داد و در راستای تقویت تیم فوتبال این باشگاه برای حضور در ادامه بازی های این فصل، محمدرضا كشوري‌فرد به عنوان مدیرعامل باشگاه صبای قم معرفی و منصوب کرد تا اداره تمام امور این باشگاه به وی سپرده شود.

بازگشت كشوري‌فرد از پيكان به صباي قم



محمدرضا كشوري‌فرد در حالی به عنوان مدیرعامل باشگاه صبای قم معرفی و منصوب شد که در سال جاري و تا پايان يازدهمين دوره رقابت‌هاي ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور مسئولیت سرپرستي تيم فوتبال صباي قم را نیز بر عهده داشت و پیش از آغاز لیگ دوازدهم از این مسئولیت استعفا کرد و به عنوان مدير فني همراه با عبدالله ويسي به تيم پيكان تهران رفت و بعد از نتايج ضعيف پيكان از اين تيم جدال شد و هم اکنون با حکم رئیس مجمع باشگاه صبای قم مدیرعاملی باشگاه صبا را بر عهده دارد.



در حکم محمدرضا كشوري‌فرد برای مدیرعاملي باشگاه صبای قم از سوی کرم رضا پیریایی استاندار قم و رئیس مجمع باشگاه صبای قم خطاب به وي آمده است: نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی و با عنایت به تصویب هیات مدیره، به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم منصوب می شوید.

گفتنی است: کرم رضا پیریایی رئیس مجمع باشگاه صبا در حالی محمدرضا كشوري‌فرد را به عنوان مدیر عامل باشگاه صبای قم معرفی کرد که كشوري‌فرد از آذر ماه سال 1391 به عنوان سرپرست باشگاه صبا تمامی امورات مربوط به تیم های ورزشی این باشگاه را بر عهده دارد.