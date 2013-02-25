كمبود اعتبار ساخت مجتمع فرهنگي هنري گرمه را متوقف كرده است

علي اصغر شكوري در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: ساخت پروژه مجتمع فرهنگي و هنري شهرستان گرمه كه از مصوبات سفر اول هيئت دولت به خراسان شمالي در سال 85 محسوب مي شود، در خرداد سال 86 آغاز شد اما در حال حاضر و با گذشت حدود شش سال هنوز به اتمام نرسيده است.

وي با بيان اينكه براي ساخت اين مجتمع با زيربناي دو هزار و 100 مترمربع از سال 85 تا 89 در مجموع شش ميليارد و 521 ميليون ريال اعتبار تخصيص يافت، اظهار داشت: در سال 90 براي اين پروژه يك ميليارد و 700 ميليون ريال اعتبار تخصيص شد اما در سال 91 با وجود اختصاص سه ميليارد ريالي براي اتمام اين پروژه تنها 500 ميليون ريال اعتبار جذب شد كه اين اعتبار نيز صرف پرداخت ديون و مطالبات پيمانكاران كه از سال گذشته باقي مانده بود، شد.

شكوري ميزان پيشرفت فعلي اين مجتمع را 75 درصد اعلام كرد و افزود: براي تكميل اين مجتمع 10 ميليارد ريال ديگر مورد نياز است و در صورتي كه اين اعتبار تخصيص يابد، ساخت آن در مدت شش ماه به اتمام مي رسد.

به گفته وي طولاني شدن روند ساخت اين مجتمع علاوه بر ايجاد مشكلاتي براي اهالي فرهنگ و هنر شهرستان گرمه، سبب افزايش هزينه هاي ساخت آن و نيز فرسودگي ساختمان نيمه تمام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چندي پيش مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان شمالي بدون پرداختن به توقف ساخت اين مجتمع، از نامگذاري آن به نام مجتمع فرهنگی هنری ولایت خبر داده بود.

حسین ثابت قدم وحید نامگذاری مجتمع های فرهنگی هنری شهرستان هاي مختلف استان را از پیشنهادات جامعه فرهنگی و هنری دانسته و اعلام كرده بود كه این مهم در شورای معاونین این اداره کل مطرح و به تصویب این شورا رسید.

