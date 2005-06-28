نادعلي: دولت آينده بايد با نگاه عدالت محور در زندگي مردم تحول ايجاد كند

عليرضا نادعلي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اعلام اين مطلب اظهار داشت: دولت آقاي احمدي نژاد مي تواند از تجربيات بشري كه دولتهاي خارجي هم از آن بهره مند بوده اند، استفاده كند و از سخنان و معيارهاي مطرح شده دوران انتخابات كه ازسوي همه گروههاي سياسي و كانديداها مطرح شد بر اساس نياز روز مردم يك جمع بندي داشته باشد.

نادعلي وجه تمايز دولت آينده با دولت هاي گذشته را در بحث تحول خواهي مورد توجه قرار داد و گفت: آنچه مي تواند علي رغم استفاده از تجربيات دولت هاي گذشته در اداره كشور مثبت باشد و دولت را از هر دولت ديگري متمايز كند، بحث تحول خواهي است. تحول هم يك كار عجيب و غريب نيست آنچه تاكنون انجام شده و نقص دولت هاي گذشته بوده است، بايد برطرف شود.

وي افزود: در دولت هاي گذشته اقدامات خوبي از جمله توجه به زيرساختارها صورت گرفته، اما در صحنه زندگي مردم ظهور و بروزي نداشته است كه بايد با نگاه عدالت محور در زندگي مردم تحولي ايجاد شود.

عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاههاي استان تهران، اقدامات دولت هاي گذشته در حوزه سياست خارجي را مفيد ارزيابي كرد و گفت: بحث تنش زدايي و ايجاد اعتماد ميان بسياري از كشورها از اقدامات خوب دولتهاي گذشته است. ما ضمن اينكه مجموعه سياست خارجي خود را رد نمي كنيم و آن را داراي نكات قوت بسيار مي دانيم، اما از ديدگاه دانشجويي آن را يك موضع منفعل مي دانيم.

نادعلي خاطرنشان كرد: از اين پس بايد طوري عمل كنيم كه كشورهايي كه در چند سال گذشته در شرق تاثيرگذار بوده اند از نگاهي برابر به كشور ما نگاه كنند و تعامل شان بر اين اساس باشد اما تاكنون چنين نبوده و ما بعضا چنان با آنها منفعل برخورد كرده ايم كه در يك عرصه مثل عرصه سياست هسته اي كشورمان مي بينيم چقدر مذاكرات بي نتيجه مانده است.

وي در ادامه گفت: اگر قرار باشد در به دست آوردن حق طبيعي ملت كه استفاده از دستاورد بومي هسته اي است، منفعل عمل كنيم اين به كل سياست خارجي تعميم داده مي شود.

نادعلي در مورد انتظارات سياسي مردم از دولت آقاي احمدي نژاد اظهار داشت: عده اي از مردم با شناختي دقيق از آقاي احمدي نژاد و برنامه هايش، به ايشان راي دادند اما عده اي هم بودند كه به علت خسته اي از تكرار مكرر يك نگاه اقتصادي و يك نوع رويكرد داخلي و خارجي به ايشان راي دادند و به سمت يك رويكرد تحول خواه قدم برداشتند كه اميدواريم از اين روحيه شادابي و نشاطي كه در جامعه بوجود آمد، به موقع استفاده شود.

وي در ادامه گفت: انتظار ما از دولت آقاي احمدي نژاد اين است كه با همين شعارهايي كه داده اند خيلي زود شروع به كار كند و طبق فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري، بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را پيشه گيرد به اين معنا كه كار شعاري نباشد و با يك حركت آرام و قاطع، كار دولت را شروع كند.

عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاههاي استان تهران، با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري خاطرنشان كرد: همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند وقت آن گذشته كه يك گروه يا جناحي بر مردم حكومت كند. الان زمان، زماني است كه همه گروههاي سياسي بايد آستين بالا زده و كارهايي كه انجام نشده در حد توان خود انجام دهند. حتي آنان كه در انتخابات پيروز صحنه نبودند مي توانند طرح و برنامه هايشان را در كمك به دولت ارايه دهند.