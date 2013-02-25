۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۴۳

کمالی خبر داد:

رونمایی از نخستین سرود استانی دانش آموزی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران گفت: نخستین سروده استانی دانش آموزی مازندران در سالروز تاسیس امور تربیتی رونمایی می شود.

حسین کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اشعار اين سرود بيان كننده فرهنگ غني مازندران نظیر ولايتمداري، دفاع از ارزشها، دليري، استقامت و استواري است.

معاون پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش مازندران گفت: يكي از ساحت هاي شش گانه تحول بنيادين، ساحت تربيت زيبا شناختي و هنري بوده كه در اين سرود نيل به اين هدف، مورد توجه قرار گرفته است.

وي افزود: اين سرود كه در نوع خود بي نظير بوده براي نخستین بار در سطح كشور تحت عنوان سرود استاني دانش آموزي ساخته شده است.

اين مسئول گفت: مقرر شد از سال 92 اين سرود به عنوان يك سرود بومي و استاني توسط همه دانش آموزان مدارس در مناسبت ها و ايام الله به اجرا در آيد.

معاون پرورشي و فرهنگي با اشاره به اينكه ساخت اين سرود نزديك به چهار ماه به طول انجاميد، اين اثر هنري را يكي از افتخارات هنري معاونت پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش مازندران قلمداد کرد.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.
 

