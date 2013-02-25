به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمراني فرمانداري شهرستان گناوه صبح دوشنبه در اين مراسم ضمن تبريك به فوتباليست‌هاي راه يافته به تيم ملي اظهار داشت: معولان شهرستان گناوه در عرصه ورزش داراي توانمندي بسياري هستند و كسب مدال نقره پارالمپيك لندن توسط سجاد نيك پرست گواهي بر اين گفته ماست.

ابراهيم ملك‌زاده گفت: در سال‌هاي گذشته نيز ما شاهد افتخارآفريني معلولان گناوه‌اي در فوتبال معلولان در سطح ملي بوديم و يكي از معلولان همين شهرستان براي چندين سال متوالي كاپيتان تيم ملي فوتبال معلولان بود.

وي ادامه داد: اميدوارم كه در آينده نزديك شاهد درخشش اين جوانان در تيم ملي فوتبال معلولان ايران و نظاره‌گر قهرماني ايران اسلامي در عرصه فوتبال معلولان همانند سال هاي پيشين باشيم.

معاون عمراني فرماندار گناوه در پايان گفت: امروز اين جوانان بار ديگر نام استان بوشهر و شهرستان گناوه را در عرصه ورزش بلند آوازه كردند و باشد كه اين حركت ها در آينده هم تداوم داشته باشد.

رئيس اداره بهزيستي شهرستان گناوه هم ضمن تبريك به اين افتخارآفرينان اظهار داشت: معلولان شهرستان گناوه در عرصه ورزشي صاحب مقام هاي بسيار كشوري، آسيايي و جهاني هستند و نياز است تا حمايت بيشتري توسط همه مسئولان از اين ورزشكاران به عمل آيد.

سيد محمد حسين ساتري گفت: تا جايي كه در توان ماست، از اين معلولان افتخارآفرين حمايت مي كنيم ولي دراعتبارات ما بودجه اي به اين امر اختصاص نيافته است و اگر بود مي توانستيم حمايت بسيار خوبي از اين قهرمانان داشته باشيم.

وي اظهار داشت: سیدعلی نیك روش، محمدخدری، احمد كهوری زاده و حسین ملك زاده به عنوان بازیكن و محمدابراهیم زاده مطلق به عنوان مربی دراین مسابقات برای تیم ملی انتخاب شدند.

رئيس اداره بهزيستي شهرستان گناوه در پايان گفت: معلوليت، محدوديت نيست و ما امروز اين واقعيت را به عينه نظاره گر هستيم.

مربي تيم فوتبال جانبازان و معلولان استان بوشهر هم در اين مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات باشگاه هاي كشور در دو گروه چهار تيمي برگزار شد كه در دور اول مسابقات استان بوشهر، مركزي، فارس و تهران قرار داشتند و استان بوشهر توانست به مقام اول دست يابد و مسابقات به ميزباني استان ما و در بوشهر برگزار شد.

محمد ابراهيم زاده مطلق گفت: در دور دوم مسابقات ما بعنوان تيم نخست گروه خودمان در استان گيلان حضور پيدا كرديم و بازي اول را به علت جوان گرايي در تيم واگذار كرديم.

ابراهيم زاده مطلق ادامه داد: در بازي رده بندي ما توانستيم تيم ميزبان يعني استان گيلان را شكست دهيم و عنوان سوم مسابقات فوتبال هفت نفره باشگاهي كشور را از آن خود كنيم.

وي اضافه كرد: خوشبختانه هفت تن از بچه هاي استان بوشهر به اردوي تيم ملي دعوت شدند كه مرحله اول آن از 12 تا 15 اسفند ماه در بوشهر برگزار مي شود و اميدواريم كه در اردوهاي بعدي نيز دعوت شوند و تداوم داشته باشد و بتوانند افتخار جهاني و پارالمپيكي براي ما كسب كنند.

ابراهيم زاده مطلق خاطرنشان ساخت: اين كاروان با عقبه مقام هاي آسيايي و پارالمپيكي آمده، ولي كسب مقام سومي اين مسابقات به علت تغييرات و جوان گرايي صورت گرفته در تيم استان بوشهر براي ما شيريني دوچنداني دارد و بسياري از اعضاي تيم براي اولين بار در مسابقات شركت مي كردند.

مربي تيم فوتبال جانبازان و معلولان استان بوشهر در پايان گفت: جا دارد از مسئولان شهرستان كه در اين مراسم حضور پيدا كردند و ما را مورد لطف خود قرار دادند، سپاسگزاري كنم.

گزارش و عكس: حسين غلامي