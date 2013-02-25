۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۴۳

گزارش تصویری - خبری/

فوتباليست‌هاي معلول گناوه‌اي راه يافته به تيم ملي مورد استقبال قرار گرفتند

گناوه – خبرگزاري مهر: با حضور مسئولان شهرستان گناوه مراسم استقبال از فوتباليست‌هاي معلول گناوه‌اي كه به تيم ملي فوتبال جانبازان و معلولان ايران راه پيدا كرده‌اند، در ميدان بسيج گناوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمراني فرمانداري شهرستان گناوه صبح دوشنبه در اين مراسم ضمن تبريك به فوتباليست‌هاي راه يافته به تيم ملي اظهار داشت: معولان شهرستان گناوه در عرصه ورزش داراي توانمندي بسياري هستند و كسب مدال نقره پارالمپيك لندن توسط سجاد نيك پرست گواهي بر اين گفته ماست.

ابراهيم ملك‌زاده گفت: در سال‌هاي گذشته نيز ما شاهد افتخارآفريني معلولان گناوه‌اي در فوتبال معلولان در سطح ملي بوديم و يكي از معلولان همين شهرستان براي چندين سال متوالي كاپيتان تيم ملي فوتبال معلولان بود.

وي ادامه داد: اميدوارم كه در آينده نزديك شاهد درخشش اين جوانان در تيم ملي فوتبال معلولان ايران و نظاره‌گر قهرماني ايران اسلامي در عرصه فوتبال معلولان همانند سال هاي پيشين باشيم.

معاون عمراني فرماندار گناوه در پايان گفت: امروز اين جوانان بار ديگر نام استان بوشهر و شهرستان گناوه را در عرصه ورزش بلند آوازه كردند و باشد كه اين حركت ها در آينده هم تداوم داشته باشد.

رئيس اداره بهزيستي شهرستان گناوه هم ضمن تبريك به اين افتخارآفرينان اظهار داشت: معلولان شهرستان گناوه در عرصه ورزشي صاحب مقام هاي بسيار كشوري، آسيايي و جهاني هستند و نياز است تا حمايت بيشتري توسط همه مسئولان از اين ورزشكاران به عمل آيد.

سيد محمد حسين ساتري گفت: تا جايي كه در توان ماست، از اين معلولان افتخارآفرين حمايت مي كنيم ولي دراعتبارات ما بودجه اي به اين امر اختصاص نيافته است و اگر بود مي توانستيم حمايت بسيار خوبي از اين قهرمانان داشته باشيم.

وي اظهار داشت: سیدعلی نیك روش، محمدخدری، احمد كهوری زاده و حسین ملك زاده به عنوان بازیكن و محمدابراهیم زاده مطلق به عنوان مربی دراین مسابقات برای تیم ملی انتخاب شدند.

رئيس اداره بهزيستي شهرستان گناوه در پايان گفت: معلوليت، محدوديت نيست و ما امروز اين واقعيت را به عينه نظاره گر هستيم.

مربي تيم فوتبال جانبازان و معلولان استان بوشهر هم در اين مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات باشگاه هاي كشور در دو گروه چهار تيمي برگزار شد كه در دور اول مسابقات استان بوشهر، مركزي، فارس و تهران قرار داشتند و استان بوشهر توانست به مقام اول دست يابد و مسابقات به ميزباني استان ما و در بوشهر برگزار شد.

محمد ابراهيم زاده مطلق گفت: در دور دوم مسابقات ما بعنوان تيم نخست گروه خودمان در استان گيلان حضور پيدا كرديم و بازي اول را به علت جوان گرايي در تيم واگذار كرديم.

ابراهيم زاده مطلق ادامه داد: در بازي رده بندي ما توانستيم تيم ميزبان يعني استان گيلان را شكست دهيم و عنوان سوم مسابقات فوتبال هفت نفره باشگاهي كشور را از آن خود كنيم.

وي اضافه كرد: خوشبختانه هفت تن از بچه هاي استان بوشهر به اردوي تيم ملي دعوت شدند كه مرحله اول آن از 12 تا 15 اسفند ماه در بوشهر برگزار مي شود و اميدواريم كه در اردوهاي بعدي نيز دعوت شوند و تداوم داشته باشد و بتوانند افتخار جهاني و پارالمپيكي براي ما كسب كنند.

ابراهيم زاده مطلق خاطرنشان ساخت: اين كاروان با عقبه مقام هاي آسيايي و پارالمپيكي آمده، ولي كسب مقام سومي اين مسابقات به علت تغييرات و جوان گرايي صورت گرفته در تيم استان بوشهر براي ما شيريني دوچنداني دارد و بسياري از اعضاي تيم براي اولين بار در مسابقات شركت مي كردند.

مربي تيم فوتبال جانبازان و معلولان استان بوشهر در پايان گفت: جا دارد از مسئولان شهرستان كه در اين مراسم حضور پيدا كردند و ما را مورد لطف خود قرار دادند، سپاسگزاري كنم.

گزارش و عكس: حسين غلامي

