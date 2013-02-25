اساس انقلاب بر دوش فرهنگیان است/آداب معقول ایرانی حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی ظهر دوشنبه در دیدار با معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش که در موسسه امام خمینی(ره) برگزار شد بیان کرد: از نظر تئوری انقلاب ما انقلاب فکری و فرهنگی بود و اساسش نیز بر مبنای تغییر باورها و ارزش های مردم بود.



وی ادامه داد: از نظر عملی نیز مهمترین قشری که در پیروزی انقلاب موثر بودند قشر فرهنگی هستند که این نشان می دهد اساس انقلاب بر دوش فرهنگیان است.



انقلاب اسلامی از نظر فکری مبتنی بر باورها و ارزش های اسلامی است



رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بیان کرد: انقلاب اسلامی از نظر فکری مبتنی بر باورها و ارزش های اسلامی است.



وی گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب توجه امام خمینی(ره)به مسائل فرهنگی بود و در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستور امام تشکیل شد.



وی تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون علی رغم کارشکنی ها و دشمنی های مخالفان انقلاب از داخل و خارج، فعالیت های فرهنگی خوبی انجام گرفته است.



لزوم توجه به فلسفه آموزش و پرورش اسلامی



آیت الله مصباح یزدی بیان کرد: زمانی در آموزش و پرورش تحول ایجاد می شود که فلسفه آموزش و پرورش اسلامی داشته باشیم.



وی گفت: برای مشخص کردن خطوط اصلی کار و خط مشی های اجرایی تنها فلسفه کلی آموزش و پرورش کافی نیست و مسائلی که در آموزش و پرورش مطرح می شود بسیاری کلی است که لازم است بعد از تدوین این مساله و استفاده از مبانی اصولی که در این فلسفه مطرح شده است کار دیگری درخصوص راهبردهای آموزش و پرورش انجام شود.



وی ادامه داد: می توان پیشنهاد کرد که تلاش دیگری به صورت تحقیقاتی و پژوهشی در تدوین استراتژی آموزش و پرورش رسمی انجام گیرد.



عضو خبرگان رهبری بیان کرد: در آموزش و پرورش رسمی باید هر یک از دوره های آموزشی از قبل از دبستان تا دانشگاه دارای استراتژی روشنی باشند.



وی گفت: در سند به هویت یکپارچه اسلامی، انقلابی و ایرانی دانش آموزان توجه ویژه ای شده است در حالی که سوال این است که چگونه این سه مقوله می توانند به صورت یکپارچه و به شکل هویت در آیند.



آیت الله مصباح یزدی بیان کرد: اگر از میان افراد فرهیخته آمار گرفته شود که بین ایرانی، اسلامی و انقلابی چه ارتباطی وجود دارد 90 درصد آنها معتقدند که میان آنها هیچ ارتباطی وجود ندارد.



وی گفت: افرادی که سند تحول بنیادین را تصویب کرده اند باید بگویند چرا باید بین ایرانی، اسلامی و انقلابی رابطه وجود داشته باشد در حالی که این وحدت قابل اثبات است البته نه به این صورت که بیان شده است.



وی ادامه داد: این سه مساله ایرانی، اسلامی و انقلابی در عرض یکدیگر ارزشی ندارند بلکه باید اصل را بشناسیم که دارای چه فضا و ویژگی هایی است.



رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بیان کرد: لازم است کار عمیق، علمی و بنیادین در استراتژی آموزش و پرورش انجام گیرد تا زمانی که تدوین شد آموزش و پرورش رسمی بر اساس این استراتژی ها راهبردها مشخص شود.



وی گفت: باید عناوینی را که در سند بیان شده است را به صورت شجره ای در آورده و ریشه هر یک را مشخص کرد تا بتوان رابطه میان عناوین و چگونگی بکارگیری آن ها را مشخص کرد.



آیت الله مصباح یزدی بیان کرد: فرهنگ های ایرانی شامل آداب معقول و ارزشمندی است که از پدران و نیاکان به ارث رسیده است که باید ریشه یابی شده که کدام آداب معقول است و تنها این آداب معقول لازم است حفظ شود.



وی با اشاره به اينكه در ايران افراد با انگيزه و پرتلاشي وجود دارد اما با وجود اين برخي از اقدامات به كندي انجام مي شود افزود: باید تمام حرکات و رفتارها در عرصه های مختلف به گونه ای باشد که در اختیار افرادی قرار گیرد که به حرکت اسلامی جهت دهد و به آن شتاب بخشد.