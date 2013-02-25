عرضه الکترودی برای ایجاد واکنش مواد آلی از سوی محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، N-استیل سیستئین (NAC) دارویی است که به دلیل توانایی در شکستن پیوندهای سولفیدی و تبدیل آنها به سولفیدریل به عنوان یک عامل موکولیتیک (mucolytic) مورد استفاده قرار میگیرد. این دارو یک پادزهر بسیار موثر در موارد مسمومیت با استامینوفن است و علاوه بر این دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بوده و میتواند در پیشگیری از برخی از انواع سرطانها به کار رود.
بیماریهای مزمن متعددی نیز مانند کم خونی، حمله قلبی و سکته مغزی مربوط به کمبود فولیک اسید میشود که یک ویتامین محلول در آب است. از آنجا که فولیک اسید در مایعات آلی در غلظت بسیار پایین وجود دارد، از این رو روشهای بسیار خاص و حساس برای تعیین آن به کار برده میشود. در میان این روشها، روشهای الکتروشیمیایی از اهمیت خاصی برخوردارند.
برهمین اساس، محققان کشور با اجرای طرح تحقیقاتی موفق به ساخت الکترود خمیر کربن اصلاح شده به وسیله نانو لولههای کربنی و منگنز شدند و سپس آن را در الکتروکاتالیز و تشخیص N-استیل سیستئین در محلول بافر آبی به کار بردند.
این الکترود به راحتی قابل تولید و بازیابی بوده و در تجزیه و تحلیل نمونههای مختلف قابل استفاده خواهد بود. الکترود عرضه شده نسبت به سایر انواع الکترودهای معمول، فعالیت الکتروشیمیایی پایداری داشته و میتواند به عنوان کاتالیزور در واکنشهای الکترو شیمیایی برخی مواد آلی و بیومولکولها به کار رود.
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