عرضه الکترودی برای ایجاد واکنش مواد آلی از سوی محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، N‏-استیل سیستئین (‏NAC‏) دارویی است که به دلیل توانایی در شکستن پیوندهای سولفیدی و تبدیل آنها به سولفیدریل به عنوان یک عامل موکولیتیک (‏mucolytic‏) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو یک پادزهر بسیار موثر در موارد مسمومیت با استامینوفن است و علاوه ‌بر این دارای فعالیت ‏آنتی اکسیدانی بوده و می‌تواند در پیشگیری از برخی از انواع سرطان‌ها به کار رود.‏



بیماری‌های مزمن متعددی نیز مانند کم خونی، حمله قلبی و سکته مغزی مربوط به کمبود فولیک ‏اسید می‌شود که یک ویتامین محلول در آب است. از آنجا که فولیک اسید در مایعات آلی در غلظت بسیار پایین ‏وجود دارد، از این رو روش‌های بسیار خاص و حساس برای تعیین آن به کار برده می‌شود. در میان این روش‌ها، روش‌های ‏الکتروشیمیایی از اهمیت خاصی برخوردارند.‏

برهمین اساس، محققان کشور با اجرای طرح تحقیقاتی موفق به ساخت الکترود خمیر کربن اصلاح شده به ‌وسیله‌ نانو لوله‌های کربنی و ‏منگنز شدند و سپس آن را در الکتروکاتالیز و تشخیص ‏N‏-استیل سیستئین در محلول بافر آبی به کار بردند.

این الکترود به راحتی قابل تولید و بازیابی بوده و در تجزیه و تحلیل نمونه‌های ‏مختلف قابل استفاده خواهد بود. الکترود عرضه شده نسبت به سایر انواع الکترودهای معمول، فعالیت الکتروشیمیایی پایداری داشته و ‏می‌تواند به عنوان کاتالیزور در واکنش‌های الکترو شیمیایی برخی مواد آلی و بیومولکول‌ها به کار رود.