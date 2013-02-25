محمد رضا قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر بازار را دغدغه اصلی امروز مردم و مسئولان نظام دانست و افزود: اقدامات لازم در راستای تنظیم بازار شب عید در بخش های ارزاق عمومی، پوشاک، میوه و تره بار و سایر اقلام پر مصرف در شهرستان برنامه ریزی شده است.

وی همچنین بر ضرورت تسریع و تسهیل در خدمت رسانی به مردم و دسترسی آسان شهروندان به اجناس مورد نیاز خود در ایام نوروز تاکید کرد و اظهارداشت: برپایی نمایشگاه های فروش بهاره فرصتی مناسب در فراهم ساختن قدرت انتخاب برای شهروندان و ایجاد رقابت عرضه در بازار است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت سیاهکل ضمن تاکید بر نظارت مستمر و ویژه بازرسان و دست اندر کاران در بازار گفت: در نمایشگاه فروش بهاره امسال اجناس و کالاهای با کیفیت، مرغوب و قیمت مناسب با هدف ایجاد زمینه رضایتمندی و رفاه حال مردم ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: رفاه و آسایش عمومی که انتظار و خواسته اصلی مردم و مسئولان است باید مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه از همه ظرفیت ها استفاده می شود.