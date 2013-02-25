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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۳۲

قلی پور در گفتگو با مهر:

نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد

نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد

سیاهکل - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سیاهکل گفت: نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا قدرت خرید مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه را بالا می برد.

محمد رضا قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر بازار را دغدغه اصلی امروز مردم و مسئولان نظام دانست و افزود:  اقدامات لازم در راستای تنظیم بازار شب عید در بخش های ارزاق عمومی، پوشاک، میوه و تره بار و سایر اقلام پر مصرف در شهرستان برنامه ریزی شده است.

وی همچنین بر ضرورت تسریع و تسهیل در خدمت رسانی به مردم و دسترسی آسان شهروندان به اجناس مورد نیاز خود در ایام نوروز تاکید کرد و اظهارداشت: برپایی نمایشگاه های فروش بهاره فرصتی مناسب در فراهم ساختن قدرت انتخاب برای شهروندان و ایجاد رقابت عرضه در بازار است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت سیاهکل ضمن تاکید بر نظارت مستمر و ویژه بازرسان و دست اندر کاران در بازار گفت: در نمایشگاه فروش بهاره امسال اجناس و کالاهای با کیفیت، مرغوب و قیمت مناسب با هدف ایجاد زمینه رضایتمندی و رفاه حال مردم ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: رفاه و آسایش عمومی که انتظار و خواسته اصلی مردم و مسئولان است باید مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه از همه ظرفیت ها استفاده می شود.

کد مطلب 2005975

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