نوشهر میزبان ششمین جشنواره ملی سبزینه

علی امانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ششمین جشنواره ملی سبزینه در روز سوم فروردین 92 در سالن جهان پهلوان حسن رنگرز با هنرنمایی هنرمندان مشهور کشوری برگزار خواهد شد.

وی با بیان برگزاری موفق پنج دوره جشنواره سبزینه طی سنوات گذشته اظهار داشت: هر ساله جشنواره سبزینه با استقبال گرم مردم، شکوه خاصی به خود دیده و پیش بینی می شود در جشنواره سبزینه امسال بیش از 200 اثر برای حضور نام‌نویسی کنند که نشان از اقبال عمومی از این جشنواره ملی در نوشهر است.

وی عنوان کرد: همزمان در این جشنواره هدایای نفیسی به خوش حسابان صنفی و نوسازی و به شرکت‌کنندگانی که اثر سبزینه آنها بالاترین امتیاز را بیاورد اهدا می‌شود.

امانی با اشاره به ثبت ملی جشنواره سبزینه نوشهر در سال گذشته گفت: توجه به احیای رسوم و سنن اصیل ایرانی، معرفی ایده‌های نو و جدیدترین دستاوردهای هنری در زمینه رسوم اصیل ایرانی، ایجاد نشاط و سرور همگانی و همچنین آشتی با طبیعت از هدف‌های این جشنواره است.

نوشهر یکی از شهرهای گردشگرپذیر مازندران است.

