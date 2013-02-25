به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از خانواده های شهدای امور تربیتی و فعالان عرصه تربیت اسلامی استان البرز پیش از ظهر امروز با حضور هژبری معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش، هاشمی مشاور وی، حلیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز، آخوندی معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش البرز، ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، معاونین اداره کل آموزش و پرورش، مدیران نواحی آموزش و پرورش البرز و 500 نفر از فعالان عرصه امور تربیتی به مناسبت هفته امور تربیتی و تربیت اسلامی در کانون فرهنگی تربیتی امام علی (ع) برگزار شد.

در این مراسم از هفت خانواده شهید امور تربیتی، 20 مربی امور تربیتی و مشاور و 10 نفر از مربیان تربیت بدنی و مربیان سلامت استان تجلیل شد.

همچنین حضور دانش آموزان برای خوش آمدگویی، اجرای برنامه توسط مجری دانش آموز، برقراری نظم مراسم توسط دانش آموزان از جمله نکاتی بود که مورد توجه مسئولان به عنوان یک برنامه تربیتی قرار گرفت.

پرورشی نباید فدای آموزش شود

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه پرورشی نباید فدای آموزش شود، گفت: مربی پرورشی نباید تنها به بخشنامه ها و دستورالعمل ها اکتفا کند بلکه باید با ایجاد حلقه های معرفتی دانش آموزان را تشویق کند به گفتگو و بحث و تبادل نظر راجع به موضوعات مختلف بپردازند.

حسین هژبری ادامه داد: مربی پرورشی باید بوفه ای از ایده ها را به مدرسه ببرد تا دانش آموز خود انتخاب کند و در مباحث مشارکت داشته باشد.

وی اظهار داشت: دروان نوجوانی و جوانی بهار زندگی دانش آموزان است و باید برای تربیت آنها و انتقال آموزه های دینی و فکری تفکر و خلاقیت بهاری داشته باشیم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: مدارس را باید به حیات طیبه اشاره شده در سند تحول بنیادین تبدیل کرد به طوری که دانش آموزان شوق رفتن به مدرسه را داشته باشد نه اینکه زنگ آخر مدرسه برایشان زنگ رهایی از مدرسه باشد.

هژبری با اشاره به نکاتی از کتاب تعلیم و تربیت شهید مطهری، گفت: ابزار کار مربیان پرورشی مقبولیت و محبوبیت است و برای دستیابی به این دو معقوله مربیان باید تسلط فکری و علمی داشته باشند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از مربیان پرورشی و تربیت بدنی مدارس درخواست کرد تا در حد توان مدیریت فرهنگی را در مدارس پیاده کنند وتمامی دانش آموزان را در فعالیت های جمعی مشارکت دهند.

12 "خ" طلایی معاون وزیر برای تربیت

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش علاوه بر بیان خاطرات تربیتی و تاثیر گفتار مربیان بر دانش آموزان به 12 "خ" طلایی در تربیت اشاره کرد و اظهار داشت: خوشرویی، خوشخویی، خوشگویی، خوشبویی، خوشحالی، خوشفکری، خوش برخوردی، خوش ذاتی، خوش نامی، خوش خطی، خوش لباسی و خوش روشی از نکات مهمی است که برای تاثیر گذاری گفتارها و رفتارهای تربیتی بر روی دانش آموزان بسیار موثر است.

زیر ساخت های البرز در حوزه فرهنگی بسیار ضعیف است

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با تاکید بر ضعف زیرساختی در حوزه های فرهنگی و پرورشی استان، گفت: استان البرز دارای هفت کانون فرهنگی تربیتی است که تنها یک کانون آن تقربیا استاندارد است.

اکبر حلیمی در آیین تجلیل از خانواده های شهدای امور تربیتی استان البرز، افزود: همچنین استان البرز دارای دو اردوگاه در طالقان و کردان است که متاسفانه اردوگاه طالقان به دلیل شرایط جوی نیمی از سال بلا استفاده و 18 هکتار از اردوگاه شهید بهشتی کردان نیز قلع و قم شده است.

وی اظهار داشت: برای احیای این 18 هکتار نیاز به سه و نیم میلیارد اعتبار است که با رایزنی با استانداری و وزارت متبوع برای پرداخت قسمتی از اعتبار مورد نیار قرار است این موضوع رفع شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به برنامه های فرهنگی و پرورشی انجام شده در این ادراه گفت: جذب 55 هزار دانش آموز قرآنی، جذب 88 هزار نفر در طرح نور، پیگیری راه اندازی 16 مدرسه قرآنی، توزیع 600 میلیون تومان کتاب در بین دانش آموزان و فعالیت مدارس امین با همکاری حوزه علمیه از شاخص ترین برنامه های اجرا شده است.

حلیمی خطاب به مربیان پرورشی تاکید کرد: فعالیت فرهنگی به لحاظ ماهیت خود مستمر و دیربازده است و ممکن است در بین راه برای افراد دلسردی ایجاد کند از شما درخواست دارم با انگیزه های های الهی برای این عرصه تلاش کنید زیرا کلام شما برای تربیت دانش آموزان بسیار موثر خواهد بود.