يحيوي:احزاب و رسانه ها بايد به تقويت فضاي سياسي كشور به دولت آينده كمك كنند

محسن يحيوي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در پاسخ به اين سوال كه مهمترين انتظار مردم از دولت آينده در حوزه سياسي چيست گفت : همانگونه كه رييس جمهور منتخب خود اعلام كرده است ممانعتي براي ادامه روند قانوني شكل گرفته در عرصه سياسي كشور نمي بيند، بنا براين رسانه ها و احزاب مي توانند در در تقويت فضاي سياسي كشور موثر باشند .



وي در توضيح دلايل فاصله مردم و احزاب سياسي و بروز آن در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري گفت : احزاب ايران به جز دو تشكل قديمي كشور، همگي از طرف مقامات رسمي پيشنهاد شده اند و عضويت مردم در احزاب از چند نفر بيشتر نيست، از سوي ديگر، جز احزاب عمده كشور، بقيه احزاب در ابراز عقيده متكي به اعضا نيستند و صرفا دنباله رو احزاب بزرگترند.



يحيوي تصريح كرد : احزاب در سالهاي آينده بايد بتوانند عملكردي مطابق با خواست هاي مردم داشته باشند و براي بقا و كسب جايگاه در شان خود چاره اي جز توجه به حرف قاطبه مردم و عملكرد منطبق با آن ندارند.



وي با اشاره به روند آزادي بيان احزاب و تشكلهاي سياسي و راه پيماييهاي اعتراض آميز و تجمعات قانوني در نقد شيوه هاي نادرست مسوولان بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و شتاب توسعه احزاب در دوره هشت ساله رياست جمهوري خاتمي گفت : امروز بيش از 200 حزب در كشور تشكيل شده است كه جايگاه استراتژيك در ميان مردم ندارند .



عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين افزود : اين احزاب كه به صورت اقمار احزاب قديمي فعاليت مي كنند هيچ گونه استراتژي تدوين شده اي براي رسيدن به اهداف مشخص ندارند و وقتي قدرت تشكيل دهنده و حامي احزاب در انتخابات، راي نياورد خود به خود كركره آنها نيز پايين كشيده خواهد شد و فعاليتشان به حداقل تقليل خواهد يافت.

