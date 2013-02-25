طرح جامع منطقه نمونه گردشگری پل زمانخان در حال نقشه برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر مظفری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هیئت امنای پل زمانخان با بیان اینکه عمده مشکلات پل زمانخان مدیریتی و ترافیکی است، اظهار داشت: بزرگترین معضل در این منطقه نبود پارکینک مناسب و استاندار در این مکان تاریخی و تفریحی است.

وی با بیان اینکه در ایام نوروز در راستای خدمت رسانی به مسافران و گردشگران علاوه بر پارکینگ کنونی هماهنگی لازم با مجتمع رفاه گستر، سپاه و اوقاف در رستای ارائه خدمات به مسافرین صورت گیرد، بیان داشت: در جمع آوری زباله ها وسگ های ولگرد در این منطقه باید همکاری با شهرداری صورت گیرد.

بخشدار سامان با بیان اینکه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری پل زمانخان توسط مشاور در حال نقشه برداری است، بیان داشت: این طرح در 80 هکتار از سه راهی هتل گلهای سامان تا پل ایلبگی اجرا خواهد شد.

اصغر مظفری با اشاره به اینکه این طرح موجب توسعه گردشگری منطقه سامان و حاشیه زاینده رود خواهد شد، اذعان داشت: با اجرای این طرح انقلاب در حوزه گردشگری در این منطقه صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه علاوه بر توسعه گردشگری این طرح توسعه اقتصادی بالای را برای مردم این شهرستان به همراه خواهد داشت، عنوان کرد: پل زمانخان یک منطقه ملی است که در کشور معرفی شده است.