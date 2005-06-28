تيمهاي ملي كاراته جوانان و اميد ايران غربال مي شود

به گزارش خبرگزاري" مهر" شهاب سلطاني سرمربي تيم ملي اميد ضمن اعلام اين خبرگفت: اين اردوي انتخابي كه مقرربود روزشنبه 11 تيرماه برگزارشود، به علت تقارن آن با كنكورعلوم انساني به روزيكشنبه موكول شد.

وي افزود: ما درحال حاضر70 نفردراردوي جوانان واميد داريم كه پيش بيني مي شود اين تعداد روزيكشنبه افزايش پيدا كند، ولي درهرحال ما براي دورده سني 35 الي40 نفريا به عبارتي درهروزن 3 نفررا دراردونگه مي داريم.

سلطاني درخصوص تمرينات كوميته كاران اضافه كرد: دراردوي قبل ما به تمرين ضربات تك دست و پا وبرطرف كردن ايرادهاي تكنيكي پرداختيم، ولي دراردوي آينده ضمن مروراردوي قبل به حمله هاي دوبل يا تركيبي مي پردازيم، ضمن اينكه مربي بدنسازتيم هم ازهمان روزتمرينات بدنسازي را آغازخواهد كرد.

گفتني است: درحال حاضرشهاب سلطاني، علي شاطرزاده وعلي عسگري درغياب مازيارفريد خمامي كه هفته آينده به اين جمع مي پيوندد، اردورا برگزارمي كنند.