انتقاد از نامشخص بودن محل هزینه کرد مطالبات داروخانه ها و بیمارستانها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عابد فتاحی با انتقاد از تأخیر 7 ماهه سازمانهای بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، گفت:‌ به طور قطع در پی این مشکل طی ماههای آینده حوزه تهیه، توزیع و فروش دارو به بیماران با مشکل روبرو می‌شود.

وی با اعلام اینکه هیچ زمانی بیمه‌ها مسئولیت پرداخت بدهی‌های خود را عهده‌دار نبودند، افزود:‌ به طور حتم اقدامات اخیر سازمان‌های بیمه‌گر بی‌حرمتی به حوزه بهداشت و درمان کشور است.

فتاحی با تأکید بر اینکه پرداخت نکردن مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها غیرقانونی است، تصریح کرد: هم‌اکنون جامعه پزشکی به دلیل عملکرد ضعیف سازمان‌های بیمه‌گر به این نهاد بی‌اعتماد شده‌اند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه باید روشن شود که مطالبات داروخانه و بیمارستانها که باید از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت به کجا می‌رود، گفت: متأسفانه معلوم نیست که اعتبارات میلیاردی که حق مسلم مراکز بهداشتی است در کجا سرمایه گذاری می‌شود.

فتاحی ادامه داد: برای افزایش تأثیرگذاری بیمه‌ها در حوزه سلامت باید ساختار این سازمان‌ها به صورت جامع و کامل تغییر شود که متأسفانه این موضوع در کشور با بی‌توجهی مسئولان روبه‌رو است.

وی با تأکید بر اینکه طلب داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر یکی از مشکلات مهم پیرامون حوزه بهداشت و درمان است٬ افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در چند ماه اخیر نشستهای زیادی را با مسئولان سازمان بیمه‌گر و وزارت بهداشت٬ پیرامون حل مطالبات داروخانه‌ها برگزار کرده‌ اما متأسفانه بیمه‌ها دلیل قانع کننده‌ای برای این مشکل ارائه نکردند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه بخش زیادی از مشکلات حوزه سلامت به همکاری نکردن بیمه‌ها با نظام بهداشت و درمان برمی‌گردد، یادآور شد: بطور حتم مسئولان باید هر چه سریع‌تر در جهت سریع‌تر رفع مشکلات داروخانه‌ها حرکت کنند.