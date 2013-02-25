دستور دولت براي تعيين معيار معماري ايراني در نماي ساختمانها

به گزارش خبرگزاري مهر، هیئت دولت عصر دیروز (یکشنبه) به ریاست دکتر احمدی‌نژاد تشکیل جلسه داد و مسائل و مباحث اجرایی کشور از سوی هیئت وزیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی به ارایه گزارشی در خصوص بررسی اثرات تحریم بر حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور از جمله ارز، حوزه‌های پولی و مالی، بودجه، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات پرداخت و نیز تدابیر و راهکارهای لازم برای مقابله با آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی از جمله اصلاح آیین نامه های اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی به منظور تعیین بهای نرخ جدید بلیت و ورودیه های پارکها و موزه های تاریخ طبیعی که برخی مزایای این آیین نامه عبارتند از: تطبیق بهای بلیت و ورودیه های پارک ها و موزه های تاریخ طبیعی با هزینه های حداقلی آنها با رعایت اصل استفاده حداکثری عموم جامعه، تفکیک بهای مربوط به اتباع داخلی و خارجی و تدقیق ارقام آنها و احصای جزییات خدمات ارائه شده و تعیین بهای مربوط به تفکیک هر یک از آنها به منظور نیل به عادلانه تر شدن بهای تعیین شده، مطرح و به تصویب اعضای دولت رسید.



همچنین لایحه اصلاح بند (ک) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که بر اساس این اصلاحیه، هزینه شهریه تحصیل همسران شهدا، جانبازان و آزادگان نیز مطابق جانبازان(25 درصد) و بالاتر و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تامین می شود.



بر این اساس، رعایت اصول معماری ایرانی اسلامی در ساخت و سازها، بر اساس مصویه شورای عالی استانها و ماده(169) قانون برنامه پنجم توسعه، شورای عالی شهرسازی و معماری مکلف شد تا معیارهای مربوط به معماری ایرانی اسلامی به ویژه در خصوص نمای ساختمان ها را ظرف مدت دو ماه تهیه و تصویب کرده و به شهرداریهای سراسر کشور برای رعایت اجباری ابلاغ کند.