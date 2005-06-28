  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۸

مهلت ثبت نام تيمهاي شركت كننده در ليگهاي كاراته تمديد شد

مهلت ثبت نام تيمهاي شركت كننده در ليگهاي دسته برتر و دسته يك كاراته كشورمان كه تا روز گذشته تعيين شده بود، به درخواست روساي باشگاهها تا شنبه 11 تيرماه تمديد شد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" محمد علي زماني مسئول برگزاري مسابقات فدراسيون كاراته ضمن اعلام اين خبرگفت: اين مهلت غير قابل تمديد است وما درروزيازدهم مراسم قرعه كشي را انجام خواهيم داد كه طبق آيين نامه ليگهاي ورزشي كشوردرسازمان تربيت بدني درهردسته بايد حداقل 8 تيم وحداكثري 16 تيم حضورداشته باشند و اگردردسته هاي برترو اول ما بيشتراز16 تيم شركت كنند، آن دسته به دوگروه تقسيم مي شود كه ما پيش بيني مي كنيم كه اين مورد درخصوص ليگ دسته اول عملي شود.
گفتني است: ليگ دسته يك كاراته كشورجمعه 17 تيرماه وليگ برتر24 تيرماه درسالن ورزشي شهيد كبكانيان تهران استارت مي خورد.

کد مطلب 200602

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها