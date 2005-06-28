مهلت ثبت نام تيمهاي شركت كننده در ليگهاي كاراته تمديد شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" محمد علي زماني مسئول برگزاري مسابقات فدراسيون كاراته ضمن اعلام اين خبرگفت: اين مهلت غير قابل تمديد است وما درروزيازدهم مراسم قرعه كشي را انجام خواهيم داد كه طبق آيين نامه ليگهاي ورزشي كشوردرسازمان تربيت بدني درهردسته بايد حداقل 8 تيم وحداكثري 16 تيم حضورداشته باشند و اگردردسته هاي برترو اول ما بيشتراز16 تيم شركت كنند، آن دسته به دوگروه تقسيم مي شود كه ما پيش بيني مي كنيم كه اين مورد درخصوص ليگ دسته اول عملي شود.

گفتني است: ليگ دسته يك كاراته كشورجمعه 17 تيرماه وليگ برتر24 تيرماه درسالن ورزشي شهيد كبكانيان تهران استارت مي خورد.