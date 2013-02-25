برگزاری رزمایش "الی بیت المقدس" با حضور بیش از 70 گردان در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد در مصاحبه مطبوعاتی که ظهر دوشنبه در سالن جلسلات معاونت بسیج و مساجد ساختمان سپاه برگزار شد اظهار داشت: رزمایش الی بیت المقدس با هدف توانمندسازی نیروهای بسیج در برابر استکبار برگزار می شود.



وی تصریح کرد: در این رزمایش 17 هزار بسیجی وسپاهی در قالب 70 گردان حضور دارند.



وی بیان داشت: این رزمایش ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 10 اسفند با استقرار گردان های واکنش سریع در صحن امام خمینی (ره) برگزار می شود.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) عنوان کرد: ساعت 15 روز جمعه 11 اسفند رزمایش دفاع از کوی و برزن با حضور دسته ها و همراهی ادوات و تجهیزات نظامی در پادگان 19 دی قم برگزار می شود.



وی ابراز داشت: در این رزمایش اقدام به عملیات دفاع از شهر شده و حرکت ضد انقلاب به سمت شهر طی پنج مرحله منهدم می شود.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) اضافه کرد: مسئولان کشوری ضمن بازدید از این رزمایش نقاط ضعف و قوت این رزمایش را نیز بررسی می کنند و همچنین مسئولان استانی نیز در این مراسم حضور دارند.



سردار مهدوی نژاد تصریح کرد: این رزمایش در 20 استان برگزار شده و به ترتیب در استان های باقی مانده نیز تا پایان سال انجام می شود.



وی افزود: آمریکا و مستکبران می خواهند ایران را تحت سلطه خود نگه دارند اما مردم ایران در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس نشان داده اند که همواره نظام اسلامی را حمایت کرده و از آن صیانت می کنند.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) تصریح کرد: این رزمایش به منظورتوانمندسازی نیروهای مردمی (بسیج) و استمرار و مقاومت آنان در برابر تهدیدات استکبار جهانی برگزار می شود.



فرمانده سپاه قم با اشاره به بیداری اسلامی در سوریه ادامه داد: دشمن در تلاش است تا بیداری اسلامی که در جهان ایجاد شده از بین ببرد اما به مقاصد خود نخواهد رسید جراکه خداوند وعده پیروزی به مسلمانان در برابر مستکبرین داده است.