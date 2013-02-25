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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۱۶

10 اسفند ماه برگزار می شود/

برگزاری مرحله دوم آزمون رتبه بندی مبلغات سنتی شهرستان اراک

برگزاری مرحله دوم آزمون رتبه بندی مبلغات سنتی شهرستان اراک

اراک – خبرگزاری مهر: کارشناس امور فرهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی از برگزاری مرحله دوم آزمون رتبه بندی مبلغات سنتی تبلیغات اسلامی شهرستان اراک خبر داد.

مریم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این آزمون از روز پنج شنبه  10 اسفند ماه طی دو روز متوالی صورت می گیرد گفت: آزمون شامل قرائت سوره، قرائت نماز، احکام، عقاید، سخنرانی و مداحی می باشد که به صورت کتبی و شفاهی انجام خواهد شد.

وی همچنین افزود: آزمون احکام و عقاید به صورت کتبی و تستی و مابقی به صورت شفاهی داوری می شود.

حسینی تعداد داوطلبان را 70 نفر از شهرستان اراک عنوان کرد و اظهار داشت: این آزمون با هدف سطح بندی معلومات مذهبی و دینی مبلغات سنتی صورت می گیرد.

وی اذعان داشت: در پایان به قبول شدگان بر حسب امتیاز به دست آمده مجوز فعالیت در سه رشته آموزش قرآن، سخنرانی و مداحی ارائه می گردد.

کارشناس امور فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در مرحله اول این آزمون که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد357 نفر شرکت کردند که از این تعداد 250 نفر از مبلغه ها رتبه بندی شده و قبول شدگان در شهرستان اراک مجوز دریافت کردند و شهرستان های دیگر تا پایان سال مجوز فعالیت خود را دریافت خواهند کرد.

کد مطلب 2006023

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