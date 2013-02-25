وجود دو هیئت نظارت ضامن سلامت و صحت انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور صبح دوشنبه در جمع مسئولان استانی و شهرستانی هیئت‌های نظارت شورای نگهبان اظهار داشت: مردم استان بوشهر همراه و همگام با دیگر نقاط کشور در همه عرصه‌ها حضوری چشمگیر داشته‌اند و در انتخابات سال آینده نیز شاهد این حضور خواهیم بود.

وی به حضور چشمگیر مردم در راهپیمائیی 22 بهمن‌ماه اشاره کرد و گفت: مردم ایران در همه صحنه‌ها با لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب حضوری پرشور در صحنه دارند و در انتخابات آینده نیز با حضور گسترده خود دشمنان را ناامید و دوست‌داران نظام را شادمان خواهند کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خواستار تعامل و همکاری جدی برای برگزاری انتخابات شد و اضافه کرد: وجود دو هیئت نظارت از سوی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی ضامن سلامت و صحت انتخابات است.

وی با تاکید بر لزوم تلاش برای حضور گسترده مردم در انتخابات، بیان داشت: دو انتخابات مهم و حساس ریاست‌جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا در خرداد سال آینده برگزار می‌شود که زمینه‌های مشارکت گسترده مردم در این انتخابات هم فراهم خواهد شد.

پرآور با تاکید بر همکاری همه دستگاه‌ها برای برگزاری انتخاباتی باشکوه، تصریح کرد: با همکاری مجریان و ناظران، انتخاباتی باشکوه با حضور گسترده مردم برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام حسین دشتی رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان استان بوشهر نیز در این نشست خواستار تمهید مقدمات انتخابات و تقویت زیرساخت‌های آن در استان شد و با اشاره به اهمیت و حساسیت برگزاری انتخابات همزمان اعلام آمادگی کرد که در این راستا، همکاری‌های مستمری خواهیم داشت.