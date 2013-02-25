10 درصد اعتبارات مشاغل خانگی شهرستان ساری جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی ظهر دوشنبه در جلسه مشاغل خانگی شهرستان اظهار داشت: همه ما موظف هستیم در راه خدمت به مردم از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم.

وی با بیان اینکه باید همیشه خودمان را آماده کار و خدمت به مردم کنیم گفت: رسیدگی به وضعیت معیشت مردم در اولویت کاری مسئولان است.

فرماندار ساری با اعلام اینکه اگر می خواهیم استانی توسعه یافته داشته باشیم باید مرکز استان را توسعه دهیم بیان داشت: برخی روسای ادارات شهرستان در حد دهیار هم عمل نمی کنند و اعتراض خود را به برخی از دستگاهها اعلام می کنم.

واحدی با اشاره به اینکه سطح ادارات شهرستان ساری باید در حد معاونان مدیرکل باشد افزود: مدیران شهرستانها برای جذب اعتبارات مشاغل خانگی تا پایان سال تلاش کنند.

فرماندار ساری با بیان اینکه بانکها در ایام نوروز رسالت سنگین تری دارند گفت: روسای بانكها بايد تلاش كنند كه مردم در ايام نوروز با مشكل خودپردازها مواجه نشوند.وی یادآور شد: در ايام نوروز مردم نيازهاي بيشتري دارند و از نقدينگي بيشتري استفاده مي‌كنند و در اين خصوص بانك‌ها بايد نقدينگي لازم را تامين كنند.

واحدی با اشاره به اینکه بانکها در ارائه تسهیلات به مشاغل خانگی تا پایان سال تلاش کنند گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون 11 میلیارد تومان اعتبار به بخش مشاغل خانگی در شهرستان ساری اختصاص یافته که تنها 1.5 میلیارد تومان جذب شده است و این میزان زیبنده مرکز استان نیست.

واحدی از روسای بانکها در ارائه تسهیلات به مشاغل خانگی انتقاد کرد و گفت: همه مسئولان باید به دنبال حل مشکلات مردم باشند، سوء مدیریت و عدم توجه مسئولان سبب محرومیت می شود.

واحدی تصریح کرد: در بحث مشاغل خانگی نیازمند یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل هستیم.

شهرستان ساری مرکز مازندران بیش از 600 هزار نفر جمعیت دارد.