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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

در نشست کمیسیون فرهنگی مصوب شد؛

ساماندهی جمعه بازار و آرامستان گرگان

ساماندهی جمعه بازار و آرامستان گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: پیگیری ساماندهی وضعیت جمعه بازار، رفع سد معبر، زیباسازی شهر، پیگیری مسائل آرامستان در نشست مشترک روسای کمیسیون های فرهنگی و عمران شوراهای اسلامی شهرهایاستان گلستان بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی نایب رئیس شورای شهر گرگان ظهر دوشنبه در این نشست اظهار کرد: با توجه به ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر، کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری به منظور بررسی و شناخت کمبودها، نارسایی های اجتماعی، فرهنگی و زیست شهری و ارائه طرح ها و پیشنهادات عملی در زمینه رفع آن ها شکل گرفته است.

 
چراغعلی گفت: مشارکت و همکاری با سازمان های مربوطه، بهره برداری از مراکز فرهنگی، تفریحی و تلاش در جهت همکاری مردم در ایجاد تأسیسات و فضاهای مورد نظر، برنامه ریزی درخصوص نقش مشارکت مردم در آموزش شهروندی، ایجاد و سازماندهی انجمن ها و نهادهای اجتماعی و تشریک مساعی در حفظ و نگهداری آثار ارزشمند فرهنگی و تاریخی از جمله مهمترین وظایف این کمیسیون است.
 
وی درباره مهمترین مصوبات کمیسیون فرهنگی در دوره سوم شورا گفت: تشکیل کمیته زیست شهری و کمیته ورزش، تصویب آئین نامه کمیته نامگذاری شهر گرگان، تصویب برنامه های اجرایی روز گرگان، تصویب طرح انتخاب شورا یاران محلات شهر گرگان، تصویب طرح تشکیل دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تصویب طرح سه ماهه گرگان بدون متکدی، بررسی و تصویب طرح برگزاری جشنواره شهروند ماندگار، بررسی و تصویب طرح ساماندهی تبلیغات فرهنگی شهر، بررسی و تصویب طرح ضرورت ایجاد فضای مفرح و جذاب برای سالمندان و تصویب تشکیل کمیته مشاورین زیبا سازی در شهرداری از جمله مهمترین مصوبات این کمیسیون است.
 
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری ادامه داد: این کمیسیون نشست و بازدید های مختلفی از جمله بازدید از آرامستان گرگان وبررسی مشکلات موجود،  بازدید از محلات سطح شهر و بررسی پروژه ها، بازدید از وضعیت تپه تاریخی قلعه خندان گرگان، بازدید از بازار نعلبندان گرگان و بررسی مشکلات بازاریان، بازدید از کشتارگاه گرگان و بازدید از تصفیه خانه گرگان را انجام داده است.
 
عبدالرضا چراغعلی اظهار کرد: پیگیری رفع مشکلات آرامستان گرگان، پیگیری موضوع جانمایی و نصب تلویزیون شهری در گرگان، برنامه ریزی های لازم جهت برگزاری مراسم ایام دهه فجر هر ساله، بررسی و پیگیری مسائل مربوط به بافت تاریخی و اماکن گردشگری با همکاری دستگاههای ذیربط، پیگیری و ساماندهی وضعیت جمعه بازار شهر گرگان ، پیگیری در خصوص رفع مشکلات سد معبر در شهر گرگان و انجام پاکسازی پارک های طبیعی شهر گرگان با حضور تشکل های مردمی از اهم موارد مطرح شده در کمیسیون فرهنگی شورای شهر گرگان بود.
کد مطلب 2006042

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