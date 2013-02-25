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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۰

حاجي بابايي:

شهیدان برای برافراشتن پرچم حضرت علی‌(ع) و زهرا(س) در دنیا شهید شدند

شهیدان برای برافراشتن پرچم حضرت علی‌(ع) و زهرا(س) در دنیا شهید شدند

نیشابور- خبرگزاری مهر: وزیر آموزش و پرورش گفت: شهیدان برای این علت شهید شدند که در دنیا پرچم حضرت امام علی‌(ع) و حضرت زهرا(س) برافراشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید‌رضا حاجی‌بابایی ظهر دوشنبه در همایش "شاهدان بصیر" یادواره 262 شهید فرهنگی و دانش‌آموز نیشابور در سالن رفانیر این شهرستان، اظهاركرد: همه کسانی که می‌خواهند با شیطنت در دنیا در خصوص انقلاب اسلامی شبهه ایجاد کنند، بدانند که راه به‌جایی نمی‌برند.

وی اظهار داشت: شهیدان پررونق‌ترین و پرنورترین چراغ‌های انسانیت در کشور ما بودند که ایستادند و به ملکوت اعلی ‌پیوستند و برای همیشه مایه افتخار شدند.

عضو هیئت دولت دهم با بیان اینکه ذبح عظیم در عاشورا صورت گرفت، ادامه داد: خداوند  در روز عاشورا، تمام زیبایی‌هایی را که در یک انسان کامل وجود دارد در وجود امام حسین(ع) شکوفا کرد.

حاجی‌بابایی اضافه کرد: ایشان برای عشق خدا و هدایت انسان‌ها، حاضر شدند فرزند شش ماهه‌‌ شان به شهادت برسد.

وی یادآور شد: وقتی می‌خواهید حکم خدا را قبول کنید حتما سختی‌ها و مشکل‌ها پیش روی شما است ولی باید صبر کرد زیرا صبر مهم‌ترین رمز موفقیت است.

این فرهنگی جانباز که خود فرزند جانباز و برادر دو شهید دفاع مقدس است، خطاب به شهدا گفت: آیا ما مردم ایران بر سر آرمان‌ها نایستاده‌ایم؟ مراقب اماممان و شاگرد ایشان نبودیم؟ در برابر دنیا از ایشان دفاع نکردیم؟ به خاطر آرمان‌های‌مان بعد از جنگ شهید ندادیم؟

حاجی‌بابایی با اشاره به رفتارهای دشمنان کشور که هرچه جنایت و تحریم‌های اقتصادی بوده است علیه ایران انجام داده‌اند، خاطرنشان کرد: اما در راهپیمایی 22 بهمن مردم به جای خود و به جای شهیدان به میدان آمدند.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی، انقلاب نان و مسکن نبوده است، تأکید کرد: این انقلاب، نهضتی عاشورایی است و نبض ملت ایران با عاشورا می‌زند؛ در عین حال تمام مسئولان موظفند با تمام وجود در خدمت مردم باشند.

 مقام عالی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: اشک خانواده شهدا تمام کسانی را که بخواهند به خون شهیدان خیانت بکنند و یا یک لقمه بیشتر بخورند یا یک روز بیشتر احساس قدرت بکنند، نابود می‌کند.

حاجی‌بابایی افزود: صاحب اصلی نظام، مردمی هستند که با رهبری آن رابطه قرآنی و عاشورایی دارند.

وی همچنین یاد معلم اخلاق، آیت‌الله خوشوقت را که چهار روز پیش به حضرت حق پیوست، گرامی‌داشت.

 

کد مطلب 2006043

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