پالرمو مربی اخراجی خود را بعد از 20 روز دوباره استخدام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پالرمو در تصمیمی عجیب آلبرتو مالزانی را تنها بعد از 3 بازی اخراج کرد و بار دیگر جیان پیرو گاسپرینی را به عنوان سرمربی خود استخدام کرد. مالزانی در سه بازی که هدایت پالرمو را بر عهده داشت 3 تساوی کسب کرد.

در بیانیه ای که توسط باشگاه منتشر شده آمده است: مالزانی انسان فوق العاده و مربی بسیار خوبی است از تمام تلاش های او تشکر می کنیم. تصمیم برکناری او تنها راهی بود که در این شرایط سخت پیش روی ما بود.

پالرمو فصل را با جوزپه سانینو به عنوان سرمربی خود آغاز کرد اما در ماه سپتامبر او را اخراج کرد و گاسپرینی را جانشین او کرد. گاسپرینی هم در 4 فوریه برکنار شد و جای خود را به مالزانی داد. اما مالزانی هم تنها بعد از 3 بازی اخراج شد تا گاسپرینی بار دیگر به نیمکت این تیم فراخوانده شود.