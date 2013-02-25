همایش بزرگ همیاران پلیس در روستای حصار گلستان طرقبه برگزار می شود

محمد مؤذنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همياران پليس به عنوان کمک و ياور پليس در اجراي مطلوب قوانين راهنمايي و رانندگي هستند و تلاش داریم این فرهنگ در سطح شهرستان طرقبه شاندیز با برگزاری این همایش نهادینه شود.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه و گسترش فرهنگ ترافيک بيان کرد: اگر تا چندي پيش اجراي برخي از مقررات راهنمايي و رانندگي چندان معنايي نداشت اما امروز در عمل و در سايه گسترش فرهنگ عمومي در خصوص رعايت اين قوانين، شاهد آرامش بيشتر در رفت و آمدها و کاهش حوادث و تلفات هستيم.

دبیر اجرائی همایش بزرگ همیاران پلیس و پلیس یاران جوان طرقبه با بیان اینکه از همه دانش آموزان دعوت بعمل آمده گفت: تعداد خودرو به تنهايي علت مشکل در ترافيک نيست و با اجراي درست قوانين ترافيکي و استفاده بهينه از وسائط نقليه مي توان از بروز بسياري از مشکلات در اين زمينه پيشگيري کرد.

مؤذنی ارتقاء دانش نيروهاي فعال در امر ترافيک و فراهم کردن امکان استفاده از تکنولوژي هاي نوين و پيشرفته در حوزه حمل و نقل براي آنان را مفید دانست و افزود: کنترل، نظارت و ارتقاء سطح عمومي ترافيک از طريق همياران و یاران جوان پلیس می تواند معضل ترافيک را در شهر ها و جاده ها به حداقل برساند.

شایان ذکر است این همایش از ساعت 9 صبح پنج شنبه مورخ 10 اسفند ماه سال جاری با حضور رئیس پلیس راهور خراسان رضوی،فرماندار و مسئولین ادارات شهرستان طرقبه شاندیز در محل حسینیه چهارده معصوم روستای حصار گلستان بخش طرقبه برگزر خواهد شد.