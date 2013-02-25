قهرمانان پله نوردی ایران مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ورزشهای همگانی، اولین دوره مسابقات کشوری پلهنوردی با حضور 18 ورزشکار در برج میلاد تهران برگزار شد. این رکوردگیری توسط کمیته ثبت رکورد انجمن ورزشهای تفریحی، مهارتهای فردی و نمایشی فدراسیون ورزشهای همگانی و با حضور علی مجدآرا رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی و طالب رجبپور رئیس این انجمن انجام گرفت که ورزشکاران در دو رده سنی بزرگسالان و پیشکسوتان به رقابت با یکدیگر پرداختند.
بر این اساس در رده سنی بزرگسالان، احمد اسدی داش اتان با رکورد 10 دقیقه و 49 ثانیه به عنوان نخست دست یافت. محمدجعفر مرادی با رکورد یازده دقیقه و 22 ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و محمد محمدی نیز با ثبت رکورد یازده دقیقه و 42 ثانیه روی سکوی سوم قرار گرفت.
در رده سنی پیشکسوتان نیز محمدرضا محمدی با ثبت زمان 13 دقیقه و هشت ثانیه سکوی نخست را به خود اختصاص داد. غلامرضا بزرگ لالانی با ثبت رکورد 13 دقیقه و 47 ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و داوود بادامکی نیز با رکورد 15 دقیقه و دو ثانیه سکوی سوم را از آن خود کرد.
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