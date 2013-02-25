تشکل خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت رسماً اعلام موجودیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تشکل خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت امروز ظهر در اولین نشست خبری خود که با حضور پرویز سروری، اسماعیل کوثری و مهرداد بذرپاش؛ رئیس و دو تن از اعضای این تشکل برگزار شد، به طور رسمی اعلام موجودیت کرد.

این تشکل اجتماعی با هدف نقش آفرینی در انتخابات شوراها و تلاش برای ارائه لبست واحد توسط جریان اصولگرایی در این انتخابات با محوریت چهره های شاخصی همچون مهدی چمران و غلامعلی حدادعادل تشکیل شده است.

همچنین این تشکل اجتماعی از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی و برخی از چهرهای شاخص حوزه شهری تشکیل شده است.

بنابراین گزارش یک نماینده از هر استان به همراه برخی از نمایندگان ادوار و چهره هاس شاخص جریان اصولگرایی عضو شورای راهبردی این تشکل اجتماعی هستند و فارغ از تشکل و جناح سیاسی خود فعالیت خواهند کرد.