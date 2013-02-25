جمعیت آبادانی و پیشرفت یک تشکل اجتماعی است/ شورای شهر نباید تحت تاثیر ریاست جمهوری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست خبری تشكل اجتماعی خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت ظهر امروز دوشنبه با حضور پرویز سروری، اسماعیل كوثری و مهرداد بذرپاش از اعضای این تشكل برگزار شد.

در ابتدای این نشست خبری پرویز سروری با بیان این كه هدف از تشكیل این مجموعه خلاء اجتماعی بود كه در جامعه احساس می شد افزود: موضع حضور مردم در سرنوشت شان موضوعی است كه جمهوری اسلامی خیلی برای آن اهمیت قائل است و شوراها كه پارلمان های بسیار قدرتمندی هستند می توانند این مطالبه جمهوری اسلامی را به شكل احسن ساماندهی كنند.

وی افزود: در راستای مطالبات اجتماعی ساماندهی جدی و قوی وجود ندارد و با تناسب چشم انداز 20 ساله فاصله زیاد داریم بنابراین اولویت بخشی در موضوع مطالبات اجتماعی احساس می شود كه هدف از تشكیل این ائتلاف و موجودیت آن برای ساماندهی به این معضلات و خلاء های اجتماعی بوده است و با تشكیل اتاق فكر مختلف زمینه ایجاد طرح هایی برای رفع معضلات اجتماعی را پیگیری خواهیم كرد.

وی با تاكید بر این كه اولویت های این مجموعه عرصه های اجتماعی است گفت: اجازه نخواهیم داد كه عرصه سیاسی اهداف این تشكل را كم رنگ كند.

رئیس تشكل خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت با بیان اینكه تشكیل این ائتلاف همزمان شده است با چهارمین دوره انتخابات شورای شهر این انتخابات را ابزاری موثر برای رسیدن به اهداف این تشكل دانست و تصریح كرد: این مجموعه نگاهش بیشتر به زمان بعد از انتخابات است كه معضلات اجتماعی را رصد و برای آن راه حل پیشنهاد دهد و به نوعی شورای شهر را تنها نگذارد چرا كه این عرصه، عرصه بسیار حساس و مهمی است.

وی با اشاره به همزمانی انتخابات شورای شهر و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گفت: باید تلاش كنیم كه انتخابات شورای شهر تحت تاثیر متغیرهای انتخابات ریاست جمهوری قرار نگیرد و كمرنگ نشود. بنابراین این مجموعه درصدد است كه با ارایه برنامه جامع این انتخابات را ساماندهی و زمینه برگزاری خوب آن را فراهم كنند.

همچنین در ادامه این نشست خبری مهرداد بذرپاش یكی از اعضای این تشكل اجتماعی با بیان اینكه باید یك همگرایی بین نیروهای انقلاب ایجاد شود گفت: همگرایی كه در نیروهای انقلاب به وجود می آید در مقطع های مختلفی رخ می دهد اما این كه صرفاً این همگرایی ها در زمان انتخابات باشد هم خوب است و هم بد.

وی افزود: این نوع همگرایی ها نشان دهنده بلوغ سیاسی كشور است كه مجموعه گروه ها با یك همگرایی كامل در زمان انتخابات ظهور و بروز پیدا می كنند.

بذرپاش با اشاره به اهداف تشكل خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت گفت: عده ای از دوستان دلسوز به جمع بندی رسیدند كه در صحنه اجتماعی كشور یك هم نظری و برنامه ریزی برای مدیریت امور شهری انجام دهند.

وی با اشاره به تجربه تلخ شوراهای اول گفت: سیاسی كاری و تجربه تلخ شوراها از ذهن هیچكس پاك نمی شود و دعواهای سیاسی یك سم مهلك برای شوراها است بنابراین شوراها كه تجلی اراده مردم هستند باید در زمینه مسایل مربوط به خودش تصمیم گیری كند بنابراین این تشكل صرفاً اجتماعی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه شوراها باید در زمینه اصلاح شهر حركت كند، گفت: برای رسیدن به این مهم نیازمند همگرایی در مقیاس بالا هستیم و باید شهر به آرمان شهر تبدیل شود و نگاه مشاركت جویانه داشته باشد.

وی با اشاره به مشكلات كنونی شهر تهران گفت: در تهران و كلانشهرها موضوع حریم و محدوده شهرها، افزایش بی رویه مسكن تبدیل به مشكلات اصلی شده و این نشان دهنده این موضوع است كه باید اصلاحات سیاسی انجام دهیم.

بذرپاش افزود: كسی كه در شوراها عضو می شود نباید وامدار اصحاب ثروت باشد چرا كه در این صورت شهر را می فروشد و در شوراها باید روی سلامت و آرامش روحی و روانی مردم سرمایه گذاری كرد.

وی با اشاره به اختلافات در موضوع جدایی ری از تهران گفت: بسیاری از اختلاف ها در اثر ضعف قانون است كه با یك تصمیم مدیریتی قابل حل است.

وی تصریح كرد: در نهایت تشكل خدمتگزاران پیشرفت و آبادانی معتقد به مبانی انقلاب است و از مجموعه های مختلف برای همكاری با این مجموعه دعوت شده و تا كنون نیز استقبال خوبی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی از آن صورت گرفته است.

همچنین بذرپاش در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینكه شما در صحبت های خود گفتید كه با اشخاص حقیقی و حقوقی برای همكاری با این مجموعه رایزنی شده است آیا با گروه های سیاسی نیز رایزنی كرده اید چرا كه فهرست های انتخاباتی از سوی گروه های سیاسی ارایه می شود و برای جلوگیری از تعدد لیست ها باید بیشتر با گروه ها رایزنی شود.

وی همچنین شاخص ها و معیارها این تشكل برای انتخاب افراد و قرار گرفتن آنان در لیست نهایی چیست، گفت: شاخص های ما برنامه محور است.

وی افزود: با مجموعه های مختلف و گروه های فعال رایزنی شده و خیلی از آنان با ما همراهی می كنند و همه نقطه نظرات جمع بندی می شود و تصمیمات گرفته شده تمام سلیقه های مختلف را پوشش می دهد. اما وحدت و انسجام ما راهبردی است نه توصیه ای.

بذرپاش همچنین با بیان اینكه صحبت كردن در مورد فهرست انتخاباتی از الان زود است گفت: ما تازه در شروع كار هستیم و این مباحث در آینده و صحبت از ویژگی ها و معیارهای انتخاب افراد برای لیست در آینده مطرح خواهد شد.

همچنین كوثری نیز در پاسخ به این سوال مهر گفت: در كشور ما احزاب همچون كشورهای اروپایی آنچنان مورد استقبال قرار نگرفته اند.

وی افزود: احزاب ما در انتخابات دور هم جمع می شوند و یك تشكلی راه می اندازند كه این تشكل نیز نمونه ای از آن است و به نظر جدید می آید همچون كارگزاران كه زمان خودش جدید بود. بنابراین الان با افراد خاصی شروع شده و كم و كان افراد و گروه های دیگری به این مجموعه خواهند پیوست.