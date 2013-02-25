وظیفه بسیج در جنگ نرم بسیار سنگین تر از جنگ سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا حسینی ظهر دوشنبه در همایش بسیج جامعه پزشكی زنجان افزود: وظیفه همه ملت ایران است که در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی نقش ایفا کنیم، چرا که در جنگ نرم برای دفاع از میهن اسلامی هیچ محدودیتی وجود ندارد و این مهم از تاکیدات مقام معظم رهبری است.



وی ادامه داد: بسیج در طول 8 سال دفاع مقدس جایگاه خود را پیدا و مشخص کرده است پرستاران و پزشکان در طول 8 سال زحماتی را که متقبل شده‌اند قابل مقایسه نیست.



سرهنگ حسینی افزود: اگر از زحمات پزشکان و پرستاران در طول 8 سال دفاع مقدس قدردانی نشود حق مطلب ادا نشده است چرا که این قشر جان عده کثیری را نجات داده‎اند.



جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: تفاوت تفکری که بسیج با سایرین دارد این است که بسیج در همه مناطق نیروهای مخلص دارد که در دفاع از انقلاب اسلامی در حال فعالیت هستند.



سرهنگ حسینی با تاکید بر اینکه بسیج برای هیچ قشری محدودیت قائل نشده است، افزود: برای همه اقشار جامعه عنوان بسیجی را مدنظر قرار داده‌ایم چرا که کاملاً بدون ادعا و خالصانه در حال فعالیت هستند و این امر یکی از تفاوت‌های بسیار مهم بسیج نسبت به سایر ارگان‎ها است.