دریافت 10 درصد فرانشیز از بیماران پزشک خانواده/ مجلس باید تایید کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی شهریاری با یادآوری پیشنهادات مطرح شده از سوی وزارت بهداشت درباره دریافت فرانشیز از بیماران در طرح پزشک خانواده، گفت: به‌‌طور حتم این تغییرات باید به تایید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم برسد.

وی با بیان اینکه بر اساس‌برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است که طرح پزشک خانواده همراه با دریافت فرانشیز در یک استان به صورت پایلوت اجرایی شود، تصریح کرد: هنوز این اقدام وزارت بهداشت، برای دریافت هزینه از بیماران، بعد کشوری و ملی ندارد، از این‌رو این تصمیمات تنها جنبه آزمون و خطا دارد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه دریافت فرانشیز در طرح پزشکان خانواده موجب کاهش مراجعات بی‌مورد به پزشکان خانواده می‌شود، گفت: به طور حتم باید به‌صورتی برنامه‌ریزی شود تا تنها بیماران واقعی به پزشکان مراجعه کنند.

شهریاری درباره فواید اجرای کامل طرح پزشک خانواده٬ توضیح داد: با اجرای این طرح٬ خدمات درمانی کشور مدیریت می‌شود و مراجعات مستقیم مردم به پزشکان متخصص و فوق تخصص تنها با ارجاع پزشک خانواده میسر خواهد بود، به همین علت با محدود شدن مراجعات مردم به متخصصان جلوی هزینه‌های بی‌مورد نیز گرفته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اعتبارات برنامه پزشک خانواده باید در لایحه بودجه سال آینده دولت به صورت واقعی دیده شود، افزود: به‌طور حتم بودجه برنامه پزشک خانواده باید واقعی و سهل‌الوصول باشد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در صورتی که افراد در طرح پزشک خانواده ثبت‌نام نکنند، مجبور هستند در آینده به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه و مبالغ هنگفتی را خرج بیماری خود کنند.