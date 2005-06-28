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۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۵:۴۳

نمايشگاه آثار ناهيد سالياني و ليليت تربان در نگارخانه بهزاد

نمايشگاه مروري بر آثار حجمي ناهيد سالياني و ليليت تربان همزمان با چهارمين دو سالانه مجسمه سازي معاصر تهران در نگارخانه كمال الدين بهزاد برپا خواهد شد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، اين نمايشگاه 14 تيرماه افتتاح وتا 30 تيرماه ادامه خواهد داشت .

ساعت بازديد همه روزه به جزايام تعطيل 10صبح الي 20 درنظر گرفته شده است. دراين نمايشگاه 15 اثرازناهيد سالياني و24 اثرازليليت تريان درمعرض ديد علاقمندان قرارخواهد گرفت .

نگارخانه بهزاد دربلوار كشاورزخيابان 16 آذرشماره 174 واقع شده است .

اين گزارش به نقل از روابط عمومي فرهنگستان هنر حاكي است، چهارمين دوسالانه مجسمه سازي معاصرتهران از12 تيرماه تا 20 مرداد ماه درمحل موسسه فرهنگي - هنري صبا وباغ هنرخانه هنرمندان ايران برگزار خواهد شد .

کد مطلب 200609

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