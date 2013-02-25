به گزارش خبرنگار مهر، تيم‌هاي فوتبال ملي نوجوانان و بزرگسالان صباي قم در ديدار تداركاتي براي كسب آمادگي بيشتر خود به مصاف يكديگر مي‌روند، دیداری که روز سه شنبه هشتم اسفند ماه با پذیرایی ملی پوشان نوجوان از تیم صبای قم انجام خواهد شد تا صبا براي ادامه ليگ برتر و تيم ملي فوتبال نوجوانان براي جام جهاني فوتبال آماده شوند.

نوجوانان ايران يكي از چهار نماينده آسيا در جام جهاني فوتبال

تيم ملي فوتبال نوجوانان كشورمان كه با كسب مقام سوم رقابت‌هاي فوتبال قهرماني نوجوانان آسيا راهي جام جهاني اين رده سني شده است و اين روز‌ها سخت خود را براي حضور در مرحله نهايي مسابقات فوتبال قهرماني نوجوانان جهان آماده مي‌كند، در شرایطی برابر صبای قم به میدان خواهد رفت که علاوه بر این مسابقه، در ديدارهاي تداركاتي مختلف خود را محك مي‌زند.

به همین منظور يكي از حريفان تداركاتي اين تيم بزرگسالان صباي قم و شاگردان عبدالصمد مرفاوي خواهد بود و بازي دو تيم عصر فردا در کمپ تیم های ملی فوتبال در تهران برگزار خواهد شد و تیم فوتبال ملی نوجوانان بعد از پيروزي سه بر صفر برابر تيم اميد صباي قم در بازي دوستانه هفته گذشته، اين بار تيم بزرگسالان صبای قم را پيش‌رو دارد.

فوتباليست‌هاي صبای قم که بايد در هفته بيست و هشتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به مصاف تيم مدعي و صدرنشين استقلال تهران بروند، قصد دارند در اين ديدار آخرين شرايط آمادگي خود را پيش از رويارويي با شاگردان امير قلعه نويي محك بزنند.

صباي قم تيم هشتم جدول رده بندي ليگ برتر فوتبال

مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در حالی از دوشنبه چهاردهم اسفند ماه وارد هفته يازدهم دور برگشت خود می شود که شاگردان عبدالصمد مرفاوي در تیم فوتبال صبای قم در دور برگشت، شش تساوي، سه پيروزي و يك باخت كسب كرده اند و هم اكنون بین 18 تیم در مکان هشتم قرار گرفته‌اند.

هم اکنون تیم فوتبال صبای قم زیر نظر مرفاوي تمرینات خود را در تهران برگزار می کند و صبایی‌ها امیدوارند بعد از کسب هشت پیروزی، 12 تساوی و هفت باخت در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در مكان هشتم فاصله كمي با دو تيم بالاتر از خود دارد.

