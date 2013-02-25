ما به التفاوت افزایش قیمت مساکن مهر استان کرمانشاه به پیمانکاران پرداخت می شود/ تحریم ها عامل گرانی مساکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه در محل سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه با حسن فدایی، مدیر کل راه و شهرسازی، طهماسب نجفی مدیر کل دفتر فنی استانداری کرمانشاه و جمعی از مدیران ادارات کل و پروژه های مساکن مهر استان کرمانشاه برگزار شد.

در حاشیه این جلسه مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: پروژه های مسکن مهر استان کرمانشاه از روند مناسبی برخوردار و نسبت به برنامه زمانبندی در سطح مطلوبی است.

حسن فدایی افزود: هم اکنون به صورت میانگین و نسبت به برنامه زمانبندی پروژه های مسکن مهر استان کرمانشاه دارای پیشرفتی معادل 73 و یک دهم درصد هستند.

وی میزان پیشرفت پروژه ها نسبت به برنامه زمانبندی رقمی معادل 84 و یک دهم درصد عنوان کرد که طبق این آمار حدود 10 درصد پروژه ها از برنامه زمانبندی عقب هستند.

فدایی ادامه داد: هم اکنون كار ساخت 47 هزار و 666 واحد مسكن مهر در استان کرمانشاه در دست انجام است که 22 هزار و 662 واحد مربوط به شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت بوده که از این تعداد 12 هزار و 48 واحد بصورت قرارداد سه جانبه در حال احداث و پیشرفت فیزیکی این واحدها 84 درصد است که باید بر طبق برنامه از پیشرفتی معادل 90 و 57 صدم درصدبرخوردار باشند.

وی کار ساخت این واحدها را نسبت به برنامه زمانبندی مطلوب ارزیابی کرد.

فدایی گفت: هم اکنون 10 هزار و 614 واحد بصورت قرارداد چهارجانبه در اراضی دولتی و زمین های با اقساط 99 ساله در حال احداث است.

وی افزود: تا کنون تسهیلات خود مالکی برای احداث مسکن به حدود 17 هزار و 306 متقاضی پداخت شده و طبق برنامه زمانبندی پیش رفته است.

وی میزان پیشرفت تعیین شده برای این واحدها را طبق برنامه زمانبندی حدود 28 درصد عنوان کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: هم اکنون 7 هزار و 694 واحد مسکن مهر توسط تعاونی ها در استان کرمانشاه در حال احداث بوده و از پیشرفتی حدود 60 درصد برخوردارند.

وی پیشرفت واقعی این پروژه ها را معادل برنامه زمانبندی حدود 72 درصد دانست و گفت: این پروژه ها حدود 12 درصد از برنامه زمانبندی عقب هستند که علت آن نیز تحریم ها و افزایش قیمت مصالح ساختمانی است.

فدایی از پرداخت مابه تفاوت افزایش قیمت مساکن به پیمانکاران خبرداد و گفت: با توجه به تحریم قیمت مصالح ساختمانی افزایش قابل توجهی یافته که این افزایش قیمت تا حدی در ساخت و سازها مشکل بوجود آورده که طبق ابلاغ وزارت راه و شهرسازی ما به تفاوت افزایش ها به تعاونی ها پرداخت می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه تا حدی افزایش قیمت مساکن صورت می گیرد گفت: در این اضافه قیمت ها مبالغی نیز به عهد متقاضیان بوده و متقاضیان واحدهایی که تا تاریخ اول مهرماه سال جاری قسط اول تسهیلات ساخت خود را دریافت نکرده اند باید به ازاء هر متر مربع 40 هزار تومان اضافه بر قیمت های قبلی پرداخت کنند.

وی افزود: همچنین واحدهایی که از ابتدای همین تاریخ (اول مهر) قسط دوم، سوم و چهارم خود را دریافت نکرده اند باید به ترتیب40 ، 25 و 15 هزار تومان مابه التفاوت به ازاء هر متر پرداخت کنند.

فدایی گفت: واحدهایی که قسط چهارم را دریافت کرده اما تا پایان سال جاری عملیات ساختمانی آنها به اتمام نرسیده است، چنانچه تا پایان سال نسبت به اتمام عملیات و تحویل کلیه واحدهای موضوع قرارداد خود اقدام و دفترچه فروش اقساطی آنها توسط بانک صادر شود، مشمول دریافت 5 هزار تومان مابه التفاوت به ازای هر متر مربع می شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به انصراف برخی از متقاضیان مساکن مهر گفت: جایگزینی متقاضی جدید و انصراف این متقاضیان تنها با نظارت و هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان مقدور بوده و از هیچ کانال دیگری امکان پذیر نخواهد بود.

در ادامه این جلسه میرزائیان مدیرکل بهزیستی پیرامون مشکلات مسکن مهر سجادیه که جهت مددجویان این سازمان احداث شده مسائلی را مطرح و خواستار تجهیز این مساکن به آسانسور شد.

هم چنین مشکلات مهندسان ناظر مساکن مهر در قالب بسیج مهندسی مطرح و خواستار مطالبات خود شدند.

در این نشست مشکلات مساکن مهر شهرستان ها بررسی و مدیران پروژه ها و ادرات دست اندرکار اعم از آب، گاز و برق به ارائه گزارش کار پرداختند.

همچنین در این جلسه مس