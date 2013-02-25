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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

منتظری با مهر مطرح کرد:

برخورد قاطع با متخلفان و اخلالگران بازار مرغ در گیلان

برخورد قاطع با متخلفان و اخلالگران بازار مرغ در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: برخورد با اخلالگران و سوء استفاده کنندگان بازار عرضه مرغ در استان از سوی این سازمان همچنان با جدیت تداوم دارد.

علی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی روزهای اخیر در دو شهرستان فومن و آستانه اشرفیه برخوردهای جدی با متخلفان این عرصه صورت گرفته است.

وی اظهارداشت: بر اساس بازرسی های انجام گرفته در خصوص روند عرضه مرغ در شهرستان فومن هشت واحد صنفی و توزیع کننده متخلف مرغ شناسایی شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اعلام اینکه واحدهای متخلف بدلیل گرانفروشی با تشکیل پرونده تخلف راهی تعزیرات حکومتی شدند، گفت: ارزش ریالی پرونده های تخلف بیش از 10 میلیون ریال بوده است.

وی از شناسایی 35 واحد صنفی متخلف عرضه کننده مرغ در شهرستان آستانه اشرفیه خبرداد و افزود: این واحدها در راستای بازرسی های صورت گرفته در روزهای اخیر بدلیل گرانفروشی و عدم درج قیمت متخلف شناخته شده اند.

منتظری در ادامه یادآورشد: برای این واحدها پرونده تخلف تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

کد مطلب 2006101

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