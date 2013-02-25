سومین دوره مسابقات کشتی جام شهدای گمنام جزیره کیش آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابت ها که از تاریخ ظهر دوشنبه لغایت هشتم اسفند ماه در دو نوبت صبح و بعد ازظهر انجام می شود کشتی گیران در هفت وزن با یکدیگر به رقابت می پردازند.



علی ابراهیمی ریئس هیئت کشتی جزیره کیش هدف ازبرگزاری این مسابقات را که جام قهرمانی آن مزین به نام مقدس شهدای گرانقدر شده است زنده نگه داشتن یاد و خاطره جان فشانی ها و ایثارگری های شهدای هشت سال دفاع مقدس درجبهه های نبرد می باشد که این یاد آوری ها وخاطرات برای ملت ما ارزشمند است.



وی در راستای توسعه کشتی درجزیره کیش گفت: یکی از اهداف مهم و اصلی برگزاری این مسابقات درجهت توسعه کشتی در این جزیره زیبا است که با استقبال چشمگیر نوجوانان وجوانان علاقمند وبا استعداد روبرو شده است و باید بیش از گذشته به این رشته پهلوانی و مدال آور بها بدهیم و برای رسیدن به این هدف مهم و ارزشمند در سال 1392 برنامه های خوب در دستور کار قرار دادیم.