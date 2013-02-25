به گزارش خبرنگار مهر، تامارا کنیاشکینا محقق تاریخ دوره قاجار انستیتو کشورهای آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو با حضور در محل رایزنی فرهنگی ایران با ابوذر ابراهیمی ترکمان رایزن فرهنگی کشورمان در مسکو دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار وی در خصوص کتاب خود موسوم به «جبهه ایران انقلاب جهانی: اسنادی در باره نهضت جنگل» توضیحاتی ارائه کرد.

این کتاب با استفاده از آرشیوهای روسیه و بر مبنای اسناد طرف روسی درباره نهضت جنگل و مجموعه‌ای از مکاتبات و مراسلات بین فعالان نهضت جنگل از جمله میرزاکوچک خان با رهبران انقلاب اکتبر روسیه، تدوین شده است.

به گفته وی نامه‌های میرزا کوچک خان به لنین و تروتسکی برای اولین بار در این کتاب در معرض دید خوانندگان علاقمند به تاریخ ایران و روسیه در سال های آغازین قرن بیستم قرار گرفته است.

در این دیدار، کنیاشکینا شرایط خاص ایران و روسیه در سال های 1920 و 1921 را یکی از عوامل پیچیدگی خاص رویدادهای این دوره تاریخی دانست.

وی همچنین با اشاره به اینکه در این بازه زمانی از سویی در ایران انتقال قدرت از قاجار به پهلوی در حال نضج‌گیری بود و از سوی دیگر درگیری‌ها و مبارزات بولشویک‌ها و منشویک‌ها پس از پیروزی انقلاب اکتبر در جریان بود و روسیه در شرایط دشوار و نابسامانی به سر می‌برد، تاثیرات این نابسامانی‌ها را در سرانجام نهضت جنگل و سرنوشت میرزاکوچک خان مهم و موثر برشمرد.



ابراهیمی ترکمان هم با اشاره به تحقیقات گسترده و اسناد بسیاری که درباره نهضت جنگل در ایران وجود دارد، آشنایی محققان و تاریخ پژوهان ایرانی از قرائت روسی از این واقعه بر اساس اسناد موجود در آرشیوهای روسیه را ضروری دانست و آمادگی رایزنی فرهنگی برای همکاری در ترجمه فارسی این اثر را اعلام کرد.

کنیاشکینا با استقبال از این ایده، پیشنهاد کرد کتاب با تلخیص برخی اسناد که شاید برای طرف ایرانی خسته کننده و ملال‌آور باشد و بیشتر به شرح اختلافات درون حزبی در سال‌های انقلاب اکتبر در روسیه می‌پردازد ترجمه شود و آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه و فراهم نمودن نسخه‌ای برای ترجمه به فارسی اعلام کرد.

در پایان این دیدار مقرر شد ظرف مدت یک هفته معرفی کاملی از این کتاب توسط مولف به رایزنی برای بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص ترجمه کتاب ارائه شود.