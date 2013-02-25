تقویت و تجهیز امور فرهنگی از اصول مسلم اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی صبح دوشنبه در همایش مدیران عالی آستان مقدس قم که در مرکز آفرینشهای هنری این مرکز برگزار شد، گفت: جذب و به کارگیری نیروی انسانی و تقویت امکانات لازم در امور فرهنگی از اصول مسلم ادین الهی و دین اسلام است.
وی اضافه کرد: در ماموریتی که حضرت موسی (ع) از جانب خدواند دریافت نمود، خدواند به ایشان عصا و ید بیضا عطا نمود، در این شرایط، این پیامبر، از خدواند نیروی انسانی کار آمد طلب نمود.
تولیت آستان مقدس قم تصریح کرد: گاهی شناسایی افراد متخصص و متعهد جهت انجام کار توسط خود ادارات انجام میشود که این کار غلطی حساب نمیشود؛ بلکه این کار در راستای پیشبرد سریعتر اهداف در نظر گرفته شده است.
حجت الاسلام سعیدی افزود: فعالیت در حرم مطهر با کارهای دیگر فرق دارد، چرا که اینجا کار در عرصه ترویج مکتب اهلبیت (ع) و معارف دینی و فرهنگی است که دغدغه اصلی هر مسلمان است.
وی با اشاره به اهمیت امور فرهنگی افزود: آستان مقدس قم باید در خدمت امور فرهنگی باشد، چون هدف اصلی تولیت آستان مقدس کار فرهنگی و دینی است و این بارگاه حضرت معصومه (س) برای امور معنوی و فرهنگی بنا شده است.
شناسایی افراد متخصص در امور فرهنگی و هنری
مدیر مرکز آفرینشهای هنری آستان مقدس قم نیز در این نشست به ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده و ارائه نرمافزارهای تولید شده از سوی این مرکز پرداخت.
صالح گفت: مرکز آفرینشهای هنری آستان مقدس از ابتدای سال 91 کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد و از ابتدای شهریورماه امسال، کارهای خود را به مرحله اجرا در آورده است.
وی اضافه کرد: تولید محصولات فرهنگی، ثبت سفارش کتب و تولید انبوه آنها و همچنین تولید و توزیع نرمافزارهای دیجیتالی با موضوعات سخرانی اساتید، تصاویر سه بعدی از قسمتهای مختلف حرم و زیارت مجازی نمونهای از اقدامات انجام شده در این مرکز میباشد.
مدیر مرکز آفرینشهای هنری آستان مقدس قم تصریح کرد: در راستای گسترش فعالیتهای این مرکز تدابیر و برنامه ریزیهای دقیقی صورت گرفته است تا بر اساس آن بتوان با تعمیق بیشتر ارتباط با مخاطبان، آنها را عملیاتی کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در آستان مقدس قم در تامین نیازهای زائران گفت: یکی از دغدغههای اصلی این مرکز جذب مخاطب بیشتر و ارتباط دو سویه است که این مرکز با برنامههای توسعهای خود به دنبال گسترش این تعاملات است.
صالح در پایان تاکید کرد: شناسایی افراد متخصص در امور فرهنگی و هنری جهت ارتقا بخشیدن به محتوای این مرکزاز نمونهای از اهداف و چشم اندازهای مرکز است که تا کنون در این راستا، افرادی شناسایی شدهاند.
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