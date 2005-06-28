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۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۵:۵۳

درحاشيه برگزاري نمايشگاه آثار معرق در گالري "آتشزاد"

پيمان حاجيان: هنر معرق، هنري مهجور است / 26 اثر معرق مدرن را به نمايش گذاشته ايم

هنر معرق نيز مانند آثار نقاشي تابع سبك هاي خاصي است كه از تنوع برخوردار است.

"پيمان حاجيان" در گفت وگو با خبرنگار تجسمي "مهر"، با اعلام اين مطلب گفت: اين نمايشگاه را با دو هنرجوي خود برگزاركردم . 26 اثر معرق دراين نمايشگاه به وسيله من و هنرجويانم به معرض نمايش درآمده است كه مي توان عنوان معرقهاي مدرن به آنها نهاد.

وي افزود: علاوه بر تصوير كردن طرح به وسيله خودمان ، از آثار هنرمندان نقاشي چون: " كته كل ويت" نيز جهت كپي كردن استفاده كرده ايم. درواقع ، سبك هاي متنوعي درمعرق به چشم مي خورد. مي توان گفت ، هنر معرق نيز مثل هنرنقاشي يا هنرهاي ديگر ، تابع سبك هاي خاصي است . هم چنين ، علاوه براين آثار ، كارهاي نيمه معرق نيزبا زمينه هاي مشكي وقرمزبه چشم مي خورند.

اين هنرمند درتوضيح بيشتر درخصوص آثار خودگفت:برخي از اين آثار همان طور كه مشاهده مي كنيد، تلفيقي از رنگ وچوب است. همين طور ما مي خواستيم ، يك نوع هارموني و هماهنگي ميان بافت ها  دراثر به وجود بياوريم .

وي درپاسخ به اين سوال خبرنگار تجسمي مهر مبني براين كه آيا آثار معرق نيز مي تواننداز درونمايه يا موضوع خاصي برخوردار باشند تصريح كرد: طبعا اين آثار نيز از درونمايه هاي به خصوصي برخوردارند. طرح هاي دفرمه از فيگورها، طبيعت ، طبيعت بي جان و .. از جمله درونمايه هاي اين آثار به شمارمي روند.

" پيمان حاجيان" در خصوص بازتاب مخاطبان نسبت به برگزاري نمايشگاه آثار معرق افزود: تجربه ميان برگزاري چندين نمايشگاه درزمينه معرق ، نشان داده است كه مخاطب از آثار معرق ، چه  در زمينه مدرن و سنتي استقبال مي كند.

وي درپاسخ به اين پرسش مهر كه چرا هنر معرق مانند نقاشي يا مجسمه سازي از طيف پرمخاطبي برخوردارنيست و اساسا با اقبال روبه رو نمي شود نيز گفت : دقت داشته باشيد كه عمر معرق ، درايران كوتاه است  و از سابقه يا قدمت طولاني برخوردار نيست. بنابراين نبايد انتظارداشت تا اين هنر مثل نقاشي ، جابازكند.

از اين گذشته، هنرهايي مثل معرق يا منبت به تدريج به زيرمجموعه هاي صنايع دستي مبدل مي شوند.به هرحال ، معرق همان طوركه  گفتم ، مستلزم صرف زمان زيادي است و نياز به اطلاع رساني كافي دارد.

"پيمان حاجيان" متولد 1350 دركرمانشاه است و دوازده سال است كه دررشته هنر معرق فعاليت مي كند. وي كه تاكنون ، نمايشگاه هاي داخلي زيادي برپاكرده است ، به آموزش هنر معرق نيز مي پردازد.

نمايشگاه آثار معرق اين هنرمند و "علي رحماني نيك" و "هاني كيوان ثاني" كه هنرجويان وي هستند ، تا هشتم تيرماه درگالري "آتشزاد" ادامه خواهد داشت و علاقمندان مي توانند جهت بازديد به خيابان وليعصر، نرسيده به ميدان ونك، خيابان  دكترعباسپور، توانير، ساختمان 43 مراجعه كنند. 

کد مطلب 200613

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