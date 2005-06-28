پيمان حاجيان: هنر معرق، هنري مهجور است / 26 اثر معرق مدرن را به نمايش گذاشته ايم

"پيمان حاجيان" در گفت وگو با خبرنگار تجسمي "مهر"، با اعلام اين مطلب گفت: اين نمايشگاه را با دو هنرجوي خود برگزاركردم . 26 اثر معرق دراين نمايشگاه به وسيله من و هنرجويانم به معرض نمايش درآمده است كه مي توان عنوان معرقهاي مدرن به آنها نهاد.

وي افزود: علاوه بر تصوير كردن طرح به وسيله خودمان ، از آثار هنرمندان نقاشي چون: " كته كل ويت" نيز جهت كپي كردن استفاده كرده ايم. درواقع ، سبك هاي متنوعي درمعرق به چشم مي خورد. مي توان گفت ، هنر معرق نيز مثل هنرنقاشي يا هنرهاي ديگر ، تابع سبك هاي خاصي است . هم چنين ، علاوه براين آثار ، كارهاي نيمه معرق نيزبا زمينه هاي مشكي وقرمزبه چشم مي خورند.

اين هنرمند درتوضيح بيشتر درخصوص آثار خودگفت:برخي از اين آثار همان طور كه مشاهده مي كنيد، تلفيقي از رنگ وچوب است. همين طور ما مي خواستيم ، يك نوع هارموني و هماهنگي ميان بافت ها دراثر به وجود بياوريم .

وي درپاسخ به اين سوال خبرنگار تجسمي مهر مبني براين كه آيا آثار معرق نيز مي تواننداز درونمايه يا موضوع خاصي برخوردار باشند تصريح كرد: طبعا اين آثار نيز از درونمايه هاي به خصوصي برخوردارند. طرح هاي دفرمه از فيگورها، طبيعت ، طبيعت بي جان و .. از جمله درونمايه هاي اين آثار به شمارمي روند.

" پيمان حاجيان" در خصوص بازتاب مخاطبان نسبت به برگزاري نمايشگاه آثار معرق افزود: تجربه ميان برگزاري چندين نمايشگاه درزمينه معرق ، نشان داده است كه مخاطب از آثار معرق ، چه در زمينه مدرن و سنتي استقبال مي كند.

وي درپاسخ به اين پرسش مهر كه چرا هنر معرق مانند نقاشي يا مجسمه سازي از طيف پرمخاطبي برخوردارنيست و اساسا با اقبال روبه رو نمي شود نيز گفت : دقت داشته باشيد كه عمر معرق ، درايران كوتاه است و از سابقه يا قدمت طولاني برخوردار نيست. بنابراين نبايد انتظارداشت تا اين هنر مثل نقاشي ، جابازكند.

از اين گذشته، هنرهايي مثل معرق يا منبت به تدريج به زيرمجموعه هاي صنايع دستي مبدل مي شوند.به هرحال ، معرق همان طوركه گفتم ، مستلزم صرف زمان زيادي است و نياز به اطلاع رساني كافي دارد.

"پيمان حاجيان" متولد 1350 دركرمانشاه است و دوازده سال است كه دررشته هنر معرق فعاليت مي كند. وي كه تاكنون ، نمايشگاه هاي داخلي زيادي برپاكرده است ، به آموزش هنر معرق نيز مي پردازد.

نمايشگاه آثار معرق اين هنرمند و "علي رحماني نيك" و "هاني كيوان ثاني" كه هنرجويان وي هستند ، تا هشتم تيرماه درگالري "آتشزاد" ادامه خواهد داشت و علاقمندان مي توانند جهت بازديد به خيابان وليعصر، نرسيده به ميدان ونك، خيابان دكترعباسپور، توانير، ساختمان 43 مراجعه كنند.