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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۲۶

صابری خبرداد:

18 پرونده معوقات بانکی بالاتر از 10میلیارد ریال درکهگیلویه و بویراحمد رسیدگی می شود

18 پرونده معوقات بانکی بالاتر از 10میلیارد ریال درکهگیلویه و بویراحمد رسیدگی می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در جلسات آینده کارگروه مفاسد اقتصادی ، 18 پرونده بدهی معوقات بانکی بالاتر از 10 میلیارد ریال با همه جزئیات رسیدگی و در جهت وصول معوقات بانکی آنان اقدام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری ظهر دوشنبه در کارگروه مفاسد اقتصادی استان،‌ افزود: با هماهنگی های صورت گرفته در مرکز، مقرر شده با همکاری واحدهای ثبتی در استان و شهرستانها و با مساعدت استانداری و بانک ها، توان اجرایی و عملیاتی اداره ثبت برای وصول معوقات بانکی افزایش داده شود.

وی بیان کرد: در صورت برخورد و دریافت معوقات بانکی، ‌چند مورد از این دانه درشت ها،‌ امکان وصول سایر معوقات ‌تسهیل می شود.

استاندار عنوان کرد: عدم پرداخت معوقات بانکی از سوی برخی افراد، مشکلات عدیده ای برای بانکها و مردم استان ایجاد کرده است.

صابری بر همکاری همه دستگاه ها اجرایی با بانک ها در راستای وصول معوقات بانکی تاکید کرد و ‌اظهار داشت: لازم است در این خصوص اداره ثبت اسناد و بانکها همکاری تنگاتنگی داشته باشند.

وی تاکید کرد: بانکها هم موظفند نیروها و امکانات مورد نیاز اداره ثبت در راستای وصول مطالبات بانکی را تأمین کنند.

 

کد مطلب 2006132

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