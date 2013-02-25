18 پرونده معوقات بانکی بالاتر از 10میلیارد ریال درکهگیلویه و بویراحمد رسیدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری ظهر دوشنبه در کارگروه مفاسد اقتصادی استان،‌ افزود: با هماهنگی های صورت گرفته در مرکز، مقرر شده با همکاری واحدهای ثبتی در استان و شهرستانها و با مساعدت استانداری و بانک ها، توان اجرایی و عملیاتی اداره ثبت برای وصول معوقات بانکی افزایش داده شود.

وی بیان کرد: در صورت برخورد و دریافت معوقات بانکی، ‌چند مورد از این دانه درشت ها،‌ امکان وصول سایر معوقات ‌تسهیل می شود.

استاندار عنوان کرد: عدم پرداخت معوقات بانکی از سوی برخی افراد، مشکلات عدیده ای برای بانکها و مردم استان ایجاد کرده است.

صابری بر همکاری همه دستگاه ها اجرایی با بانک ها در راستای وصول معوقات بانکی تاکید کرد و ‌اظهار داشت: لازم است در این خصوص اداره ثبت اسناد و بانکها همکاری تنگاتنگی داشته باشند.

وی تاکید کرد: بانکها هم موظفند نیروها و امکانات مورد نیاز اداره ثبت در راستای وصول مطالبات بانکی را تأمین کنند.