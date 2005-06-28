بدون وجود عزم ملي عدالت اقتصادي در كشور محقق نمي شود//نظام تصميم گيري ايران از وضعيت مناسبي برخوردار نيست

علي يزدان محمدي درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب درباره تحقق عدالت اقتصادي دركشور گفت : اهدافي همچون هدفمند كردن يارانه ها ، عادلانه شدن نظام مالياتي و برقراري عدالت اقتصادي از اهدافي است كه از چند سال پيش در سياست هاي كشور دنبال شده اما هيچ گاه محقق نشده است .

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا به نظر شما اين اهداف در كشور شكست خورده است گفت :نه اين به معني شكست خوردن نيست چرا كه در كشور ما همه كارشناسان قدرت ارايه نظريات كارشناسي و تئوري را دارند اما عزم ملي در كشور وجود ندارد، يعني نظام تصميم گيري ايران از وضعيت مناسبي برخوردار نيست .

وي تصريح كرد : اگر بخواهيم كارنامه بعضي از اهداف بزرگ همچون نظام مالياتي و يا هدفمند كردن يارانه ها را ورق بزنيم درمي يابيم كه مديران كشور هميشه براي اجراي اين سياست هاي مهم تعارف كرده اند يعني اين برنامه هاي مهم را در آخر بلاتكليف رها كرده اند .

وي با اشاره به اينكه ساماندهي نظام مالياتي كشوريكي از راههاي تحقق اين هدف است، گفت : دو نظام مالياتي وجود دارد افقي و عمودي كه در نوع افقي آن شرايط مالياتي براي همه افرادي كه شرايط شبيه هم دارند يكسان مي شود و در نوع عمودي نيز ماليات از افراد پر درآمد به صورت تصاعدي دريافت مي شود .

يزدان محمدي تصريح كرد : اگر چه وزارت دارايي مدت و زمان زيادي براي اين تئوري صرف كرده است اما اين هدف همانند ديگر اهداف نيمه كاره رها شده است .

وي اظهار داشت : درنتيجه بايد گفت كه دركشورما عزم ملي براي اجرايي شدن تصميمات وجود ندارد.