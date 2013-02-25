6 هزار طرح کشاورزی در بانک های خوزستان مصوب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوایی پیش از ظهر دوشنبه در ستاد توسعه کشاورزی استان خوزستان اظهار کرد: تا کنون بیش از هفت هزار و 790 طرح در کارگروه توسعه کشاورزی مصوب شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد در حدود هفت هزار و 183 طرح به بانک های عامل معرفی شده اند، افزود: بیش از 620 میلیارد تومان اعتبار به این طرح ها اختصاص داده شده است.



چنگلوایی طرحهای مصوب شده در بانک را شش هزار و 105 طرح عنوان کرد و گفت: بیشترین طرح های مصوب شده به ترتیب مربوط به شهرستهانهای بهبهان، اهواز و دزفول هستند.



وی با تاکید بر اینکه طرح توسعه کشاورزی بهترین ظرفیت را برای تولید و اشتغال استان ایجاد می کند، گفت: محدودیتی از نظر نوع طرح نداریم و تمام افراد متقاضی را به شرط بیکار بودن می پذیریم.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: استان خوزستان تا کنون بیشترین تسهیلات پرداختی برای اجرای طرح توسعه کشاورزی مهر را در سطح کشور داشته است.



وی با اشاره به فعالیت بانک های سپه، صادرات و توسعه تعاون در راستای اجرای طرح توسعه کشاورزی اظهار کرد: بانکهای مذکور با اعتبارات مشخص شده نسبت به پرداخت طرحهای توسعه کشاورزی همراه با بانک کشاورزی اقدام می کنند.



چنگلوایی با بیان اینکه برای بانک سپه 233 ميليارد تومان، بانک صادرات 28 ميليارد تومان و بانک توسعه تعاون 19 ميليارد تومان اعتبار برای مشارکت در اجرای طرحهای توسعه کشاورزی اعلام شده، افزود: بانك كشاورزی نیز 338 ميليارد تومان از اعتبارات هفت درصدی سال 90 را به طور كامل جذب و 66 ميليارد تومان از اعتبارات امسال نيز توسط اين بانك به مرحله عقد قرارداد و پرداخت رسيده است.

