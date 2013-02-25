به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر دوشنبه در جمع مردم اردبیل در تشریح جزئیات این طرح متذكر شد: این طرح در مراحل ابتدایی است و با مطالعه و مشخص شدن جزئیات آن به صورت كامل در اختیار دولت و مسئولان نظام به منظور اجرا از سال آینده قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در این طرح دولت می تواند در طول سال و به ویژه از ابتدای كشت محصولات كشاورزی بر اساس فرمولی مشخص تسهیلاتی را به عنوان یارانه به زارعان و كشاورزان اختصاص دهد. بخشی از این تسهیلات با سود 5 یا 6 درصدی وام بانكی و ودیعه به صورت بلاعوض خواهد بود.

رضایی با بیان اینكه حمایت دولتی از بخش كشاورزی می تواند تحریم ها را در بخش اقتصاد خنثی كند یادآور شد: این طرح متشكل از سه مرحله اجرایی بوده كه ارائه تسهیلات به كشاورزان، سهیم شدن كشاورزان در سود محصول تولید شده و نیز قیمت گذاری در تولیدات كشاورزی از بخش های این طرح محسوب می شود كه می تواند در بهبود روند تولید كشاورزی تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینكه بخشی از این تسهیلات می تواند به صورت وام برای مكانیزه كردن تجهیزات كشاورزی از جمله خرید تراكتور، تبدیل اراضی كشاورزی به آبیاری مدرن و ... ارائه شود، یادآور شد: یك مقدار از آن نیز برای پژوهش هزینه و مقدار دیگر در راستای بیمه كشاورز و بیمه محصولات كشاورزی به منظور جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه ارائه خواهد شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه تسهیلات برای توسعه صنعت بسته بندی و ایجاد صنایع تبدیلی، بازاریابی محصولات كشاورزی و ... را از دیگر مراحل اجرای آن برشمرد و تصریح كرد: طرح یارانه سبز باید از سال آینده اجرایی شود چرا كه این طرح می تواند میلیاردها دلار برای كشور درآمدزایی داشته باشد. از طرفی باعث صرفه جویی هزینه های هنگفت واردات محصولات كشاورزی شود.

وی با بیان اینكه بسیاری از محصولات كشاورزی وارداتی هزینه سنگینی برای كشور دارند، یادآور شد: دولت هم اكنون گرانی محصولات خارجی را با ارزهای ارزان جبران می كند كه این امر هزینه سنگینی را به دوش اقتصاد كشور تحمیل كرده، این در حالی است كه از كشاورزان داخلی محصولات را ارزان می خریم و باید این روال برعكس شود و نباید با اختصاص ارز ارزان كشاورزی داخلی را نابود كرد.

رضایی ادامه داد: اختصاص این یارانه گرانی ها را كنترل، باعث ایجاد اشتغال و خنثی كردن تحریم ها در بخش كشاورزی خواهد شد و البته باید به این نكته اشاره كنیم كه چرا دلارهای كشور را به كشاورزان برزیلی بدهیم و محصولات كشاورزی از جمله گندم را از كشاورزان داخلی ارزان بخریم.

وی سهیم شدن كشاورزان در سود محصول تولیدی را تا مرحله بازار فروش از دیگر مزایای این طرح برشمرد و با اشاره به اجرای این طرح از سال های پیش در تولید محصولات پسته در رفسنجان گفت: باید این روش در اردبیل به عنوان قطب تولید محصول سیب زمینی اجرا شود و سود صادرات آن در بین كشاورزان توزیع شود، نباید اجازه داد كه در این زمینه بیشتر سود صادرات به جیب دلال ها برود.

به گفته وی سهمی شدن در سود محصولات كشاورزی باعث رونق این بخش و ایجاد اشتغال برای جوانان خواهد شد.

وی قیمت گذاری در محصولات كشاورزی خریداری شده از سوی دولت را از دیگر مباحث این طرح عنوان كرد و افزود: باید در دولت خرید تضمینی محصولات درست مدیریت شود، بی شك اگر قیمت مناسب برای گندم اعمال می شد امسال در زمینه تولید این محصول با افزایش در خور توجهی مواجه می شدیم و نیاز به واردات آن نبود.

وی با اشاره به این كه تحریم ها قابل خنثی شدن است اگر در اقتصاد مدیریت درست صورت بگیرد افزود: ما می توانیم تحریم ها را خنثی و گرانی را كنترل كنیم و اعتقاد داریم كه در سال های آینده ایران در زمینه اقتصادی به آنچنان رشدی دست خواهد یافت كه غرب از اعمال تحریم علیه ایران پشیمان خواهد شد چرا كه ما ثروت بزرگ نیروی انسانی تحصیل كرده داریم كه فقط باید از آنها حمایت شود.