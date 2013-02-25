راه اندازی تور گردشگری نوروزی با اتوبوس در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شریف نژاد بعد از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی ستاد تسهیلات نوروزی با بیان اینکه اتوبوس های این تور گردشگری به احتمال زیاد به صورت روباز در اختيار گردشگران و مسافرين ورودی قرار می گیرد افزود: برای این تور پنج دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده که دو اتوبوس از آنها نيز دو طبقه خواهد بود.

وی با اشاره به مواهب طبيعي موجود در شهرستان اروميه از مسولان شهر خواست تا با اقداماتي از قبيل داير بودن بازار بزرگ سنتي اروميه و تسهيلات ترافيكي در ايام تعطيلات و پاك سازي معابر و خيابانها، شهر زيباي اروميه را بيش از پيش به مسافران و گردشگران معرفی کنند.

شریف نژاد در خصوص ارايه اطلاعات و راهنمايي مسافران خواستار هماهنگي و اتخاذ راهكار واحد جهت تهيه و توزيع نقشه هاي راهنماي مسافرانن و گردشگران و استفاده از طرحهاي جذاب و غير تكراري با هدف جهت جذب گردشگران شد.

فرماندار ارومیه از شهروندان نیز خواست كه در ايام منتهي به سال جديد هم چنان كه به نظافت منازل خويش مي پردازند به نظافت و زيبايي ساختمانها و معابر محل زندگي خويش بويژه در خيابانهاي اصلي شهر توجه کنند تا در شناساندن هر چه بهتر و زيباتر اروميه به ساير هموطنان اقدامي همه جانبه و مردمي صورت گيرد.

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي آذربایجان غربی هم در اين نشست با اشاره به ظرفيتهاي موجود در استان بويژه اروميه به عنوان مركز استان و شهري پر از جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي و برخوردار از مواهب طبيعي، خواستارهماهنگي بيشتر ادارات و نهدهاي ذيربط و پرهيز از موازي كاري در امور مرتبط با امر گردشگري شد.

جعفر ذوالفقاری از برگزاری جشنواره صداي بهار خبر داد و افزود: در این جشنواره از تمام ظرفيتهاي موجود از جمله توليدي و فرهنگي استفاده می شود تا رضايت هموطنان و گردشگران و همشهريان را فراهم شود.

وی استفاده از خدمات راهنمايي مسافران از جمله بلوتوث در مكانهاي تاريخي و فرهنگي و امكان ارايه خدمت مذكور در معابر ورودي شهر را از دیگر برنامه های این نهاد در ایام تعطیلات نوروزی برشمرد.

در ادامه نيز اعضاي ستاد به ارايه گزارش از تمهيدات به كار گرفته شده و برنامه هاي موجود و آمادگي براي جذب و راهنمايي و ارايه تسهيلات و اسكان مسافران محترم پرداختند.

