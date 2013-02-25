جزئیات دستگیری اعضای یک هسته خرابکار قطری در یکی از کشورهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المنار، دستگاههای امنیتی یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس در خلال بازجویی از اعضای یک شبکه خرابکار طی دو هفته اخیر، اطلاعات خطرناکی را به دست آورده اند. اعضای این شبکه خرابکار ساعاتی پس از ورود به این کشور با گذرنامه های جعلی دستگیر شدند.



به گزارش منابع آگاه، این اطلاعات با اطلاعات پیشینی که از طریق دستگاه اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه به پایتخت کشور عربی مذکور رسیده است، مطابقت داشت.



گزارش ها حاکی است حجم گسترده اطلاعات و خطرناک بودن آن خشم مسئولان این کشور را برانگیخته و مقامات این کشور، آن را توطئه چینی شیخ نشین قطر علیه کشور خود دانستند.



به گفته این منابع، سران کشور مذکور که اشاره ای به نامش نشده است مقامات قطری را رسما از این اطلاعات آگاه کردند و سفیر این کشور نیز یک نسخه از آن را به دوحه منتقل کرد.



مقامات این کشور پس از اینکه از فعالیت خرابکارانه قطری ها مطلع شدند، از به حضور پذیرفتن حمد بن جاسم نخست وزیر قطر خودداری کردند.



نخست وزیر قطر قصد داشت در دیدار با مقامات کشور مذکور با ارائه توجیه به تکذیب اطلاعات خطرناک به دست آمده در خصوص این شبکه خرابکار دست بزند،اما مقامات کشور مذکور علت به حضور نپذیرفتن نخست وزیر قطر را پایان نیافتن تحقیقات و بازجویی دستگاههای امنیتی از اعضای هسته خرابکاری که دستگیر شده اند، عنوان کردند.